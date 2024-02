Kongen innlagt på sykehus i Malaysia

Kong Harald (87) er innlagt på sykehus i Malaysia, etter å ha blitt syk under sitt ferieopphold der.

Saken oppdateres!

Kongen er innlagt med en infeksjon.



Det skriver Kongehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag, men går ikke inn på hva slags infeksjon det er snakk om.

– Kongen får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell, skriver kongehuset videre.

– Fremstår ikke kjempedramatisk

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon.



– Det fremstår ikke kjempedramatisk ut fra det hoffet har sendt ut. Med tanke på de tidligere sykehusinnleggelsene de siste årene, er det rimelig å anta at det kan være noe gjentagende, mener kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen i TV 2.

Han viser til det ofte har vært infeksjonsrelatert tidligere ganger når kongen har vært innlagt.

Hvem som bistår kong Harald av norsk medisinsk personell i Malaysia, er ikke kjent, men regjeringen opplyser på sine sider at malaysiske private sykehus holder gjennomgående god standard.

Det samme understreker Norges ambassadør Hans Ola Urstad til Malaysia mellom 2012 og 2017.

– De har veldig gode private sykehus i Malaysia, det er det ingen tvil om. Kongen vil være i gode hender, slår Urstad fast overfor TV 2.



– Leit å høre

Kongehusekspert Caroline Vagle i Se og Hør påpeker overfor TV 2 at kongehuset skal være åpne, og at innleggelsen ikke nødvendigvis er alvorlig.

– Så selv om det virker dramatisk at han er innlagt på sykehus, så trenger det ikke være det, sier hun.



I en kommentar ønsker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kongen god bedring.



– Det var leit å høre at kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia. Jeg vil ønske kong Harald god bedring og håper han snart er frisk igjen, sier Gahr Støre.

Det samme gjør Høyre-leder Erna Solberg.

– Jeg ønsker Kong Harald riktig god bedring og håper han kommer seg trygt hjem til Norge.

– Sprekt

Det var allerede kjent at kong Harald, som fylte 87 år sist uke, var på en privat tur i utlandet. Han fylte 87 år sist uke.

Destinasjonen for reisen var imidlertid ikke kjent, men nå som han er blitt syk, har altså Kongehuset offentliggjort feriestedet.

– Hva vet vi om denne turen?

– Ikke noe mer enn at det har vært vinterferie på Østlandet, og da pleier kongen å være utenlands på vinterferie med resten av storfamilien, sier kongehusekspert Vagle og legger til:

– Det vet vi ikke om er tilfelle nå. Mens han var borte i sist uke og den uka her og frem til 7. mars, så står kronprins Haakon oppført som kronprinsregent i den kongelige kalenderen. Det betyr at han tar over kongen sine oppgaver. Det gjør han når kongen er utenlands og når han er sykemeldt.



Kongehusekspert Schulsrud-Hansen i TV 2 synes det er sprekt at kongen har reist til Malaysia, og sier:

– Jeg vil ikke tro at dette er noe å bekymre seg for. Vi får bare ønske kongen god bedring.