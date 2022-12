Kongen er sykmeldt og innlagt på Rikshospitalet

Det skriver Kongehuset i en pressemelding.

– Kongen har fått påvist infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika og vil derfor bli værende på Rikshospitalet i noen dager, heter det i meldingen.

Tilstanden er stabil, opplyser de.

Biler fra Den kongelige politieskorte utenfor Rikshospitalet. Foto: Silje Enghaug / TV 2

Kongen skulle holde statsråd på Det kongelige slott tirsdag, men slottets offisielle program vil kronprins Håkon holde statsråd i hans sted.

Før helgen hadde kongen tett program. Han mottok Tyrkias ambassadør og statsminister Jonas Gahr Støre i audiens, før han senere på dagen holdt statsråd og regjeringslunsj på slottet.

Forrige uke åpnet kong Harald Follobanen.

Også i august var kongen innlagt på sykehus. Han ble utdredet for feber og fikk også da intravenøs behandling med antibiotika for en infeksjon.

– Må holde ut med meg en stund til



I slutten av juli deltok kong Harald i VM i seiling for 8-metere i Genève i Sveits, der han i en alder av 85 år imponerte med en tiendeplass.

I midten av juni deltok Kong Harald i 18-årsdagen til arveprinsesse Ingrid Alexandra.

Under kongens tale den fredagen i juni, fortalte han at han kjente på «styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang».

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til! sa Kong Harald da.