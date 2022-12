Kongehuset planlegger for ulike nyttårstale-alternativer

Det skriver Kongehuset i en pressemelding.

– Kongen har fått påvist infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika og vil derfor bli værende på Rikshospitalet i noen dager, heter det i meldingen.

Tilstanden er stabil, opplyser de.

Biler fra Den kongelige politieskorte utenfor Rikshospitalet. Foto: Silje Enghaug / TV 2

Kongen skulle holde statsråd på Det kongelige slott tirsdag, men ifølge slottets offisielle program vil kronprins Håkon være i hans sted.

Nyttårstalen

Nyttårsaften skal kong Harald etter planen holde den tradisjonsrike nyttårstalen til folket. Men etter sykemeldingen mandag er det uklart hvem som skal holde den i år.

– Det besluttes ikke før nærmere nyttårsaften hvem som i år avholder nyttårstalen. Vi pleier ikke å dele detaljer rundt talen før nyttårsaften, og det planlegges for ulike alternativer, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset til NTB.

TALE: Tradisjonen tro taler kongen til folket på nyttårsaften. Foto: Lise Åserud / NTB

Før helgen hadde kongen tett program. Han mottok fredag Tyrkias ambassadør og statsminister Jonas Gahr Støre i audiens, før han senere på dagen holdt statsråd og regjeringslunsj på slottet.

Mandag forrige uke åpnet kong Harald Follobanen.

Også i august var kongen innlagt på sykehus. Han ble utdredet for feber og fikk også da intravenøs behandling med antibiotika for en infeksjon.

– Må holde ut med meg en stund til

I slutten av juli deltok kong Harald i VM i seiling for 8-metere i Genève i Sveits, der han i en alder av 85 år imponerte med en tiendeplass.

I midten av juni deltok Kong Harald i 18-årsdagen til arveprinsesse Ingrid Alexandra.

Under kongens tale den fredagen i juni, fortalte han at han kjente på «styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang».

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til! sa Kong Harald da.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg har lagt ut en hilsen til kongen på sin Facebook-side.

– Kong Harald er lagt inn på Rikshospitalet med en infeksjon, og jeg ønsker Kongen vår god bedring. Heldigvis har vi verdens beste helsevesen. Vi håper du friskner til så raskt som mulig, og får komme hjem til jul, skriver Solberg.