Kong Harald har fått operert inn permanent pacemaker

Kong Harald (87) har tirsdag fått operert inn en permanent pacemaker, opplyser Slottet.

«Inngrepet var vellykket og Kongen har det bra», sier Slottet i en pressemelding.

Inngrepet fant sted på Rikshospitalet, der kongen vil forbli de neste dagene.

Kongen ble syk med en infeksjon 27. februar under en ferietur i Malaysia og lagt inn på sykehus. Han fikk operert inn en midlertidig pacemaker under sykehusoppholdet.

Sykemeldt

Han ble i mars fraktet hjem med fly og lagt inn på Rikshospitalet i Oslo. Kongen er sykmeldt i to uker.

Etter innleggelsen ble det kjent at kongen har for lav hjertefrekvens og vil trenge en permanent pacemaker.

– Tidspunktet for pacemaker-innleggelse bestemmes av når kongen er helt infeksjonsfri, skrev Slottet i en pressemelding.

Kongen har ved to anledninger i 2005 og 2020 også operert hjerteklaffen. I 2020 fikk kongen lagt inn en midlertidig pacemaker, før det ble satt inn en ny biologisk hjerteklaff.



Slik gjøres inngrepet

Dan Atar er professor og kardiolog ved Ullevål sykehus. Han sier til TV 2 at man aldri legger inn en permanent pacemaker under en pågående infeksjon, og at det er helt som ventet at kongen får permanent pacemaker.

En pacemaker legges vanligvis inn øverst på venstre side av brystkassen like under kragebeinet mens pasienten er lokalbedøvet og våken under inngrepet, forteller Atar.

Operasjonen pleier å ta mellom 30 og 60 minutter, og vanligvis kan pasienten dra hjem neste morgen, forteller kardiologen.

KARDIOLOG: Dan Atar ved Oslo universitetssykehus. Foto: Lise Åserud / NTB

– Man gjør et lite snitt i øvre del av brystkassen og legger to tynne elektriske ledninger inn i hjertet. Ledningene er koblet til en minikomputer, altså pacemakeren, med et lite innbygd batteri under huden. Deretter syr man igjen såret. Når den er koblet inn kan den sende elektriske impulser som gjør at hjertet slår i takt, sier Atar.



Inngrepet medfører ikke ubehag, sier kardiologen.

– Det er vanligvis en kirurg og en medhjelper som gjennomfører instrumenteringen. Det foregår som enhver operasjon i full sterilitet selvfølgelig. Det er viktig at det ikke kommer bakterier i kontakt med det man setter inn i kroppen.



Pacemaker En pacemaker er et lite apparat med batteri og ledninger som operereres inn under huden din for å kunne behandle hjerterytmeforstyrrelser som fører til lav og/eller ujevn puls.

Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. En pacemaker opereres inn og brukes særlig for behandling av for langsom hjerterytme, men noen systemer kan også forbedre arbeidsmåten til et svekket hjerte eller korrigere alvorlige rytmeforstyrrelser.

Disse små apparatene har revolusjonert behandlingen av hjertesykdommer og har reddet utallige liv.

Kilde: Akershus universitetssykehus/SNL

Pasienten må inn for kontroll

I tiden etter inngrepet er det vanlig at pasienten kommer inn for en kontroll.

– To uker etter pleier man å ha en etterkontroll for å se om såret er grodd og for å kontrollere programmeringen. Man har tilgang til pacemakeren digitalt, slik at man for eksempel kan innstille at pacemakeren slår med en takt på 60 eller 70 slag per minutt, sier Atar.

Han legger til:

– Samtidig kan man måle den elektriske standarden på systemet. En slik kontroll gjøres cirka hvert år. Det er en fantastisk teknologi som de moderne pacemakere har i dag.