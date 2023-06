Komité: Boris Johnson villedet parlamentet i Partygate-saken

Komiteen som har gransket Partygate-skandalen i Storbritannia har konkludert med at tidligere statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, bevisst villedet parlamentet.

Dette kommer frem i granskningsrapporten publisert torsdag, melder BBC. Rapporten er på 108 sider, og ble publisert kl. 10 norsk tid torsdag.

– La oss være ærlige, de sier at han løy, skriver BBCs politiske redaktør, Chris Mason, og omtaler rapporten som «knusende».



Dette er første gang en tidligere statsminister har blitt felt på denne måten, ifølge komiteen.

Vil nekte Johnson medlemskort

Sky News har publisert en liste der de trekker frem noen av de mest oppsiktsvekkende funnene i rapporten:

Komiteen mener Johnson var med på å «undergrave den demokratiske prosessen» ved å villede parlamentet.

De mener også at ordbruken hans, der han blant annet omtalte granskningen som en «heksejakt», var med på å true komiteen.

Johnsons forklaring etter Partygate var «lite overbevisende», heter det i rapporten.

Komiteen anbefaler at Johnson burde suspenderes fra parlamentet i 90-dager. Han trakk seg imidlertid som parlamentsmedlem i forrige uke etter å ha lest et utkast av rapporten.

De skriver også at Johnson burde nektes medlemskortet som vanligvis blir gitt til tidligere parlamentsmedlemmer.

Det betyr at han for eksempel ikke vil kunne besøke tidligere kollegaer eller spise lunsj i det britiske Underhuset.

Festet under pandemien

Skandalen går ut på at det ble arrangert flere fester i statsministerboligen i 2020 og 2021, da Storbritannia fremdeles nedstengt under korona-pandemien.

Han og flere andre, deriblant nåværende statsminister Rishi Sunak, ble bøtelagt av politiet for å ha deltatt på festene.



Partygate førte også til at Johnson ble felt av et mistillitsforslag i fjor i forbindelse, og han måtte dermed gå av som statsminister.

Saken oppdateres.