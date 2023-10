– Kolonialisme har fått en ny farge, og den er grønn

Han må ha nattevakter for å bo her. Han gjør det ikke for gøy.

Etter ti dager bytter Mihkkal Hætta (22) til sin tredje lávvu. Da får han besøk av TV2.

– Det viste seg at den første ikke tålte regn. Den var kjøpt på Finn.no, sier presseansvarlig for Fosen-aksjonen, Ida Helene Benonisen.

To moderne lávvuer senere kan Hætta endelig bo i en tradisjonell lávvu midt i Oslo sentrum.

Rottene de ble advart om viste seg heldigvis uinteressert i leiren. Da har han bare én bekymring mindre.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Jeg må være her



Etter ti dager opplevde samene utenfor stortinget innbruddsforsøk, drapstrusler og stygge kommentarer.

Og her skal aktivisten og filmskaperen fra Kautokeino bo på ubestemt i tid.



11. september bikket det 700 dager siden høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen i Trøndelag krenker reindriftssamenes rett om kulturutøvelse.

3. mars 2023 bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre menneskerettighetsbruddet.

I dag står turbinene like støtt som da de ble bygd i 2019.

For Hætta og de andre demonstrantene er det et eksistensielt problem. Det handler om deres fremtid.

– Når staten lar det gå så langt, mister jeg tillit hver dag. Mer og mer. Det er trist, sier Hætta og fortsetter.

– Jeg vil jo leve mitt beste samiske liv, men så må jeg være her da.

Nå lever han på knekkebrød og takeaway finansiert av en spleis-aksjon. Over 100.000 kroner er samlet inn for Hætta og hjelperne. Og i helgene har han «fri» fra å sove på Eidsvolls plass.

– Jeg er sliten, men heldigvis har jeg fine folk rundt meg, sier Hætta med kofta på vranga.

Blokkeringen av Statsministerens kontor og departement ligger ferskt i minne. Da ble flere av demonstrantene arrestert for sivil ulydighet.

– Brutalt og stygt

Sørsamen Dan Jonas Sparrok er en av dem som har meldt seg til vakttjeneste.

– Jeg har lyst til å drive reindrift, men så var det jo det da … sier han.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

Sparrok vokste opp med familiens reindrift i Trøndelag, som nå er trua av flere konsesjoner om vindparker.

– Det er sårt at det er så få av oss igjen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å drive, sier Sparrok.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Det er ikke bare snakk om rein. Det er masse som følger med. Vi har 300 ord for snø og 1000 for rein og reindrift. Det er et språk, et håndverk og et fellesskap som kan forsvinne. Det er den jeg er, sier han.

Han mener det er brutalt og stygt å bli satt opp mot det grønne skiftet.

– Hele vår kultur er jo basert på å ta vare på naturen.

– Viktig at vi omstiller oss

– Nå har kolonialismen fått en ny farge, og den er grønn, sier Hætta.

Han forteller om samers koloniale traume.

– Et godt selvbilde skal man lete lenge etter i Sápmi. Fordi man har blitt fortalt i hundrevis av år at man ikke er god nok, og at vi er annenrangsfolk.

Det er en av konsekvensene av fornorsking mener Hætta.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Man har tapt så utrolig mye kunnskap allerede. Det er egentlig utrolig at samene har klart seg i det hele tatt, når det har vært så utrolig hardt.

Det er dette som står på spill for aktivistene.

– De kommer inn med grønn industri og sier at den skal redde oss, men for at de skal redde oss må de drepe oss først, sier Hætta.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Hva tenker du om grønn energi?

– Jeg syns det er veldig viktig at vi omstiller oss, men det skal ikke gå på bekostning av samiske beiteområder, svarer han.

– Respekt

– Jeg har respekt for demonstrantene og forstår at denne saken oppleves som krevende. For det er den virkelig, skriver olje- og energiminister Terje Aasland i en mail til TV2.

Ministeren mener dommen fra Høyesterett ikke avklarer hva som skal skje videre.



Foto: Erik Edland/TV 2

– Derfor har departementet initiert en meklingsprosess mellom partene. Det er et alternativt spor som kan gi en raskere løsning enn den varslede forvaltningsprosessen for omgjøring av konsesjonsvedtakene.

Han håper dette vil føre til en akseptabel løsning i saken.

Det håpet deler han ikke med aktivistene foran Stortinget.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Man kan ikke mekle seg ut av et menneskerettighetsbrudd. Derfor må turbinene rives og landet må tilbake til Fosen-samene, sier presseansvarlig Ida Helene Benonisen.

Smertefull gjentakelse

Under 40-års markeringen av sultestreiken i 2019 ble samme lávvu som Hætta har nå, brukt på Eidsvolls plass.

– Det er en «aksjons-lávvu», tulles det med i leiren.

Foto: NTB

Men dagens Fosen-aksjon er altfor lik 70- og 80-tallets Alta-aksjon, mener Hætta og de andre aktivistene.



Alta-saken: Alta-saka var en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Altaelva i Indre Finnmark. Den samiske bygda Máze skulle legges under vann, men ble tatt ut av planen og fredet i 1973. Til samenes store skuffelse erklærte Høyesterett i 1982 at utbyggingen var lovlig, og demningen sto ferdig i 1987. Alta-saken førte til en totalreform av norsk samepolitikk. Samerettsutvalgets innstilling i 1984 førte til ny samelov, grunnlovsparagraf om samisk språk, kultur og samfunn, og til at Sametinget ble opprettet. Kilde: Store norske leksikon

– Når skal det ende? sier en oppgitt Sara Marielle Gaup Beaska.

Som venn av Hætta har hun tatt turen fra Tromsø for å sette opp den tradisjonelle lávvuen foran Stortinget.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– Hva tror du forkjemperne for vindkraft på Fosen mener?

– Her har vi en høyesterettsdom. Jeg føler ikke man kan mene så mye mer. Denne saken er veldig klar, sier hun.

Beaska har som sin livsoppgave å holde liv i den tradisjonelle joiken, og det har hun vunnet priser for.

– Jeg er veldig sliten, bekymret og redd for fremtiden. Det finnes ekstremt mange saker som Fosen. Det er ikke den eneste vi har. Og at ungdommen blir nødt til å gjøre dette, at dem er så redde for framtiden, gjør meg bekymret, sier hun.

Beaska håper nordmenn forstår hvor saken egentlig treffer.

Foto: Fride Sørensen/TV 2

– At Norge ikke overholder en dom, er alvorlig, og har innvirkning på alle. Hvis man kommer unna med det, hva blir det neste? Spør hun.

Det samme mener Hætta.

– Dette er ikke bare en samisk sak. Det her er en sak om at rettsstaten feiler, sier han.



Onsdag 11. oktober markerer to år siden høyesterettsdommens fall, og aktivistene varsler ny storslått aksjon.