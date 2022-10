Kokk smuglet 104 millioner i kontanter til Sverige – skjulte dem med kaffebønner

En 29 år gammel kokk fra Malmö har tilstått at han gjentatte ganger kjørte enorme kontantbeløp fra København til Malmö over Øresundsbroen.

Totalt skal kokken ha transportert 74 millioner danske kroner – drøyt 104 millioner norske. Det skjedde på 37 turer over broen i løpet av fem måneder, ifølge en fersk dom fra Københavns Byret.

14. juni ble han omsider tatt av tollere, som oppdaget 2,8 millioner kroner i bilen han kjørte.



Mannens tidligere sjef, som sto bak smugleroperasjonen, hadde plassert en pose kaffebønner i hulrommet der pengene ble oppbevart. Målet var å lure tollernes hunder.



Smugleren fikk drøyt 10.000 svenske kroner i måneden for oppdraget.

Mannen er nå dømt til tre års fengsel for hvitvasking. Han var klar over at pengene måtte stamme fra ulovlige forhold. Akkurat hva slags kriminell virksomhet det var snakk om, er foreløpig ikke kjent.