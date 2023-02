Knust milliondrøm

Spilldrømmen ble til et mareritt for Stavanger-kvinnnen.

Men knappe to uker senere snur Unibet.

Spillselskapet gratulerte og lovet at premien skulle overføres raskt.

Drømmen om raske penger, et enklere og lykkeligere liv, lokker mange. I følge Lotteritilsynet lar flere enn seks av ti nordmenn seg årlig friste av pengespill.

Noen få har usedvanlig flaks.

– Jeg var helt i ekstase, det var uvirkelig. Endelig var det min tur, tenkte jeg.

36 år gamle Hilal Deveci forteller om de intense og nervepirrende timene før hun vant til sammen 1,8 millioner kroner på nettspill hos Unibet.

Via ruletter, slotmaskiner og andre nettspill gjorde spillgiganten stavangerkvinnen til millionær.

MILLIONÆR: Hilal Deveci forteller at hun vant store beløp på noen timer med nettspill hos Unibet. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Startet med tennis

Torsdag 19. januar overførte Deveci 9.000 kroner til spillekontoen hun har åpnet hos Unibet.

– Pengene var en gevinst fra spillselskapet Nordicbet. Jeg satset hele beløpet på ett sett i én tennismatch, forteller Deveci.

Hun vant og doblet innsatsen. Gang på gang slo flaksen inn.

– Beløpene kom fort inn på konto. Dette er ikke som å spille på en fotballkamp som varer i 90 minutter, forklarer Deveci.

Millionbeløp

– På et par timer vant jeg to hundre tusen kroner, sier hun.

Da innførte Unibet en sperre som gjorde at Deveci ikke kunne satse mer enn maksimalt 172 kroner om gangen på tenniskamper.

Deveci flyttet seg da over fra «ferdighetsspill» til ren gambling.

– Jeg spilte litt på slotmaskiner, så tilbake til tennis. Og til slutt over til ruletten. Jeg traff nesten hver gang på ruletten. Jeg skjønte ingenting, den rette fargen kom hele tiden.

Klokken ett natt til fredag, etter flere intense timer, satt Deveci utmattet igjen med en fet gevinst på konto.

Med rundt én million kroner på konto valgte hun å ta en pause før hun fortsatte å spille utover fredagsnatten.

– På 20 sekunder kunne jeg vinne et sekssifret beløp.

Etter hvert hadde hun 1,4 millioner på sin Unibet-konto. Og mer skulle det bli.

– Da jeg stoppet tidlig fredag morgen, hadde jeg 1,6 millioner på konto hos Unibet.

Under kan du se hvordan Unibet-kontoen til Deveci vokste med hundretusener i løpet av få timer. Legg merke til kronebeløpet og tidspunktet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Deveci ville sikre gevinsten og ba Unibet om å få hele beløpet overført til sin private bankkonto, men ombestemte seg litt senere.

– På lørdag ba jeg om å få avbrutt uttakene fordi jeg ville forsøke å spille litt mer. Tross alt var jeg i pluss med ganske mye, jeg ville se om flaksen fulgte meg.

Men en kundebehandler hos Unibet fortalte via chatten at det ikke var mulig fordi utbetalingsprosessen var i gang. Dermed hadde ikke Deveci tilgjengelig penger på Unibet-kontoen, som hun kunne bruke på nettspill.

Deveci forteller at løsningen da ble at hun måtte overføre penger til Unibet-kontoen fra egen bankkonto. Disse pengene brukte hun for å satse videre hos Unibet.

Lørdag kveld, 21. januar, drøyt to døgn etter at hun satset de første 9.000 kronene på tennis, hadde hun vunnet 1,8 millioner kroner hos Unibet.

– Da stoppet jeg spillingen og startet arbeidet med å få overført gevinsten til min bankkonto.

– Jeg hadde utrolig flaks, forstår nesten ikke at det er mulig, smiler Deveci.

Krav om bilde

Prosessen med å få pengene utbetalt på konto, startet med et krav fra Unibet.

– På tirsdag kom det krav om at jeg skulle ta bilde av en regning og Visakort og ta et bilde av meg selv. Det måtte ansvarlig avdeling hos Unibet ha fordi det var et stort beløp.

Onsdag fikk hun beskjed om at bildene ikke er tydelige, og hun sendte nye bilder.

– Det er første gang jeg får en dårlig magefølelse, for dette virket unormalt.

KRAV: Deveci ble bedt om å sende bilde av seg selv med en regning i hennes eget navn. Foto: Privat

Dagene går. Deveci tenkte at et seriøst bettingselskap normalt aldri bruker mer enn 72 timer på å overføre gevinster til spillere.

Samme kveld fikk hun beskjed om at dokumentene var godkjent, og Unibet gratulerte henne med gevinst.

Deveci var hyppig på chatten og spurte om prosessen og hvorfor det tok så lang tid før hun fikk ut pengene.

– De svarer at det er vanlig når det er så store beløp. På torsdag får jeg mail, og de sier at uttaksprosess er i gang.

36-åringen fra Stavanger kontaktet i mellomtiden venner og familie, sendte SMS og bilder og gikk i en konstant lykkerus og drømte om alt hun nå skulle gjøre.

Stenger spillekonto

Deveci fortsatte å chatte hyppig med kundekontaktene til Unibet.

– Jeg sa at jeg ønsket pengene før helgen, jeg hadde planer.

Ifølge Deveci svarte kundebehandleren med å spørre hvorfor hun maste så mye om pengene.

– Samtidig som vi chatter ser jeg at hun stenger kontoen. Hun sa hun var bekymret for meg, og at ansvarlig avdeling skal gjennomgå kontoen for å se om det var ansvarlig spilling.

Deveci føler at Unibet graver i privatlivet hennes. Hun blir blant annet spurt om hvordan hun forholder seg til spill.

Deveci blir irritert og fortsetter å be om å få fortgang i overføringene.

Da får hun beskjed om at Unibet skal gjennomgå kontoen hennes.

– Og han jeg snakker med sa jeg måtte takke meg selv som maste så mye og at det derfor tok så lang tid.

FRUSTRERT: Deveci forteller at hun slet med å få klare svar og med å komme i kontakt kundeservice. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Konfiskerer gevinsten

Onsdag 1. februar får Deveci marerittmeldingen som skal ødelegge nattesøvnen i flere uker.

– Jeg begynner å lese og tenker det må være feil. Det er ikke mulig. Jeg ser at uttakene er avbrutt og at Unibet har konfiskert pengene.

Det tok 15-20 minutter før virkeligheten gikk opp for henne. Hun ble helt stille, lammet av sjokket.

Igjen kontakter Deveci Unibet via chatten og vil vite hva som har skjedd og hvorfor.

– Dette har sikkerhetsavdelingen bestemt. Det må du forholde deg til. Noe mer ville de ikke si, forteller stavangerkvinnen.

Unibet henviser til avtaleverket mellom spillere og selskapet. Unibet kan stenge kontoer og konfiskere gevinster uten at selskapet trenger å legge frem noe bevis eller gi ytterligere forklaringer.

– Dette er et spillselskap som slår seg på brystet med slagordet «Av spillere – for spillere». Men som kunde og spiller sitter man i prinsippet uten noen form for rettigheter så fort man klikker «ja» på at man godtar vilkårene ved åpning av konto, sier Deveci.

– Hva tenker du om det?

– Jeg trodde ikke det var mulig for et stort og tilsynelatende seriøst selskap, å ikke gi noen som helst forklaring. – Dette er kynisk å gjøre mot meg som vinner.

Unibet: – Vil ikke kommentere

TV 2 har bedt Unibet forklare hvorfor Deveci ikke får utbetalt gevinsten. Deveci har fritatt Unibet fra taushetsplikten og gitt selskapet anledning til å uttale seg og legge frem eventuelle bevis.

Til TV 2 svarer selskapet først: (oversatt fra svensk)

«Vi kommenterer ikke enkeltstående kundeforhold.» «Vi forbeholder oss retten til å stenge konto basert på spørsmål som omfatter spilleansvar og spillaktivitet som bryter med våre regler og vilkår.»

Unibet viser til eget regelverk som blant annet gir selskapet rett til å stenge spillkontoer og konfiskere penger, uten noen som helst videre begrunnelse.

TV 2 sender en ny e-post og viser til at Deveci har fritatt Unibet fra taushetsplikten. Før TV 2 får svar, mottar Deveci en ny e-post hvor Unibet forklarer hvorfor hun er fratatt premien.

Unibet mener kontoen hennes er brukt av noen andre og/eller at hun har handlet på andres vegne.

Vil ikke kommentere

Videre påstår Unibet overfor Deveci at «selskapet har bevis som tyder på at du har engasjert deg i en slik praksis.»

TV 2 ber Unibet redegjøre for hvordan Unibet kan konfiskere premiene basert på en påstand om at ting «tyder på» at Deveci har gjort noe som bryter med selskapets regler.

På nytt avviser Unibet å kommentere saken overfor TV 2:

«Vi kommenterer ikke enkeltsaker knyttet til kundeforhold i detalj og vi som tilbyder er trygge på at vi handler i tråd med de vilkår om spillansvar som alle kunder forplikter seg til å følge når de registrerer seg som kunder hos et av våre spillbrands.» «Vi er også underlagt et strengt, internasjonalt lovverk mot match-fiksing, hvitvasking og økonomisk kriminalitet, og er pålagt å agere når alvorlige avvik oppdages.»

– Håpløs påstand

Deveci mener Unibet har sett på henne som en person de lett kan overkjøre. Selskapet holder til på Malta. Når hun forsøker å kontakte Unibet, opplever hun å bli avvist og at hun ikke har noen rettigheter.

– Det er en håpløs påstand fra Unibet, men jeg føler meg maktesløs. De kan gjøre akkurat som de vil. Jeg har ikke gjort noe som helst ulovlig. Selv når jeg fritar selskapet fra taushetsplikten, klarer de ikke legge frem dokumentasjon på at jeg har jukset.

– Unibet beskylder deg for å samarbeide med andre?

– Det er løgn. Hvorfor skulle jeg samarbeide med andre? Jeg var hjemme, det var min egen spillkonto som ble benyttet.

MAKTESLØSE: Deveci sier hun vil kjempe til siste slutt for å vinne frem og mener saken hennes bør skremme andre Unibet-spillere. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Et overtramp

Deveci har bedt advokatfullmektig Andreas Sjødin om hjelp. Overfor TV 2 gir han klart uttrykk for at han er sjokkert over saken.

– Selve avtalevilkåret er jo et overtramp over forbrukeren i forholdet. Avtalevilkåret representerer en ekstrem skjevhet og gir dem blankofullmakt til å styre hvordan de vil, uten å oppgi en begrunnelse for det, sier Sjødin.

OVERTRAMP: Advokat Andreas Sjødin er sjokkert. Heller ikke han har fått tilfredsstillende svar fra Unibet. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Advokaten utelukker ikke at Unibet kommer til å snu i saken.

– En kan jo ikke tro at en seriøs aktør har dette som en etablert praksis, for da må det være store mørketall i saker som denne.

– Jeg vil anta at hvis de undersøker saken nærmere, så vil de se at de har gjort en feil.

Sjødin har bedt Unibet om en redegjørelse, men har så langt ikke fått svar fra spillselskapet.

– Hvis hun ikke hadde vunnet den premien den dagen, ville jeg nesten satt penger på at hun ennå hadde hatt kontoen, og hun ville hatt muligheten til å utføre mer innskudd og fortsette å spille.

– Ingen forbrukerrettigheter

– Det er et selskap som ikke har lov å tilby sine tjenester i Norge. Derfor så har du ingen forbrukerrettigheter på lik linje med det du har når du bruker lovlige tilbud, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet anslår at opp mot 150.000 nordmenn spiller for omlag to milliarder kroner årlig hos utenlandske spillselskaper som har operert, eller opererer ulovlig i Norge. Et av disse selskapene er Unibet.

Lotteritilsynet har en pågående sak mot selskapet Trannel, som eier Unibet. Tilsynet truer med løpende tvangsmulkt som til sammen vil utgjøre 437 millioner kroner i løpet av et år, om selskapet ikke stanser å markedsføre seg i Norge.

Selskapet er allerede illagt bøter på flere millioner.

Ren flaks

Ut fra den dokumentasjonen TV 2 har fått fra Deveci ser det ut til at det meste av gevinsten er knyttet til spillaktivitet som er basert på ren flaks og ikke såkalt «spillkunnskap».

Deveci understreker at det er meningsløst at noen skulle bruke hennes konto for å gamble på den måten hun har gjort.

I dag er tilgangen til all informasjon, chatter og oversikt over gevinster hos Unibet ikke tilgjengelig for Deveci. Hun er stengt ute og har ikke tilgang til noe informasjon om hverken premier, gevinster eller aktivitet.

Dette kunne vært et stort problem for Deveci når hun skal forsøke å både dokumentere og argumentere for sin sak.

Genistrek

Deveci gjorde én smart ting når hun spilte på Unibet.

– Jeg tok screenshot av mye, av gevinstene, kontoen min og annet.

– Hvorfor?

– Jeg liker å ha oversikt, liker å ta bilder. Og vil anbefale alle andre å gjøre det sammen. Uten dokumentasjonen ville det selvsagt vært mye vanskeligere å dokumentere.

SCREENSHOT: Deveci tok vare på skjermbilder etterhvert som hun vant. Foto: Montasje: TV 2

Nekter å gi opp

Deveci nekter å gi opp kampen for å få utbetalt premien. Hun utelukker heller ikke en rettssak.

Hun har sikret seg viktige bevis som dokumenterer både gevinster og beløp på spillkonto.

– Jeg har vunnet disse pengene på redelig måte, og har ikke jukset eller svindlet. Jeg har vunnet disse pengene.