Knivstikking på hotell: – Aldri opplevd lignende

En ung mann ble kjørt til sykehus etter en hendelse på et hotellrom i Bergen sentrum.

Klokken 01.15 natt til søndag fikk politiet melding om en person som var knivstukket i Bergen sentrum. Politi og ambulanse var raskt på stedet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Hendelsen skjedde inne på et hotell, like ved jernbanestasjonen i Bergen.

– Gjerningspersonen er ikke pågrepet. Den unge mannen som ble knivstukket var ved bevissthet, men vi har foreløpig ikke fått avhørt ham, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet.

Derfor kan han heller ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet.

– Var helt i sjokk

Til TV 2 sier nattevakt Vlad-Florin Pop ved hotellet at han rundt klokken 00.30 natt til søndag fikk beskjed fra gjester om at det var bråk på naborommet. Han gikk for å undersøke.

– De åpnet og sa de skulle dempe seg. Jeg gikk ned igjen i resepsjonen, og fem minutter senere kommer mannen som er knivstukket ned heisen blodig, forteller han, og sier han deretter ringte ambulanse.

– Jeg har aldri opplevd lignende i min jobb. Var helt i sjokk når jeg så han komme blodig ut av heisen, fortsetter Pop.

Det skal ha vært fire personer på hotellrommet. Mannen skal ha kommet ned heisen sammen med en annen.

Ingen risiko for andre

På spørsmål om hvordan politiet vurderer risikoen for andre personer i Bergen sentrum, sier operasjonsleder Hausvik at han ikke vurderer at det er noen risiko slik politiet forstår situasjonen.

– Dette er ikke klassifisert som en pågående livstruende hendelse, sier han, og bekrefter at politiet ikke så noen grunn til å gå ut med informasjon til publikum umiddelbart etter hendelsen.

– Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og nå avhører vi vitner og foretar tekniske undersøkelser på åstedet.

Han kan ikke gå nærmere inn på hva som var relasjonen mellom de involverte, eller hva slags offentlig sted det dreier seg om.