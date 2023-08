Knivstikking: Én alvorlig skadet

Politiet rykket onsdag kveld med flere patruljer og politihelikopter til Skøyenåsen i Oslo.

En person har blitt knivstukket på åpen gate, og er alvorlig skadet.

– Det er sett to personer løpe fra åstedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Fornærmede er en mann i slutten av 20-årene.

– Han var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus, men alvorlig skadd, sier Stokkli videre.

Politiet antar at åstedet var ute på gaten.

– Vi søker med flere enheter, politihelikopter og med hjelp av hundepatruljen, opplyser Stokkli.

ALVORLIG: En person er alvorlig skadd etter knivstikking på åpen gate på Skøyenåsen. Foto: Stian Drake

Søket etter gjerningspersoner pågår utover natt til torsdag. Krimteknikere jobber utover natta med å sikre spor på åstedet.



Rolig område

Knivstikkingen har skjedd i et rolig boligområde på Skøyenåsen i bydelen Østensjø i Oslo.

RYKKET: Innsatsleder Gunhild Nilsen på stedet etter en person er alvorlig skadd etter knivstikking på åpen gate på Skøyenåsen. Foto: Stian Drake

– Det er viktig å få sagt fra politiet at dette ikke framstår som et tilfeldig angrep. Så det er ingen grunn til bekymring for naboer i området. Det er heller ingen grunn til å tro at hendelsen har noen relasjon til stedet her, sier Gunhild Finne Nilsen til pressen.



Det er så langt ikke tatt beslag i noe våpen, men skadene er forenelige med bruk av kniv eller annen skarp gjenstand.



Politiet ble varslet om hendelsen via AMK-sentralen klokka 23.13.