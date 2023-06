Klimaaktivister aksjonerer ved Stortinget innganger

Klokken 10 skal Stortinget behandle innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om å godkjenne produksjon fra tre nye felt.



Aktivistene er derfor på plass ved alle Stortingets innganger. Ved hovedinngangen har to aksjonister lagt seg i gjennomsiktige stamper med svart væske for å illustrere at de drukner i olje.

– Stortinget må forvente at hvis de velger å ta fra oss en trygg framtid, vil de ikke møte bare motstand, men sterk motstand, sier talsperson Jonas Kittelsen til TV 2.

– Er det ikke bedre å gjøre dette politisk?

– Vi trenger politikere som prøver å stoppe dette, og mange partier ønsker ikke ny utvinning. Men så trenger de også sterk folkelig motstand som tydelig signal om at vi ikke kan holde på slik, sier han.

SPERRET: Hovedinngangen til Stortinget var sperret av aksjonister fra Extinction Rebellion, men det skal være mulig å komme seg inn og ut. «DRUKNER»: Klimaaktivister har lagt seg i tanker med det som skal illustrere olje. KLAR MELDING: «La olja ligge» er den klare beskjeden til politikerne på Stortinget. SPERRER: Demonstranter sperrer flere av inngangene ved Stortinget.

Det ble først meldt at aksjonistene skulle blokkere alle inngangene, men pressekontakt Gunnar Syverud på Stortinget opplyser til NTB at aksjonen er en punktmarkering, og at inngangene til nasjonalforsamlingen ikke er fysisk sperret.

Folk kommer seg inn og ut av bygningen, ifølge Syverud. Det samme forteller TV 2s reporter på stedet.

I utgangspunktet sa aksjonistene at politikerne kun ville komme seg inn gjennom personalinngangen, men da at de da først måtte vise hva partiet de tilhører planlegger å stemme.

– Der vil de bli premiert etter hvordan de stemmer. Om de stemmer mot vår framtid vil de få en negativt ladet trombonelyd, mens de vil få en hyllest om de stemmer for, sier

JA ELLER NEI: Politikerne må vise om de skal stemme for eller mot nye oljefelt før de får slippe inn gjennom personalinngangen.

Politiet innsatsleder Svend Bjelland sier situasjonen er udramatisk.

– Politiet fikk varsel for kort tid siden. Vi har vært her en halvtimes tid og har hatt dialog med stortinget og demonstrantene, sier han til TV 2.

Har sier at så lenge virksomheten på Stortinget får gå som normalt, vil de la demonstrantene være.

– I utgangspunktet må den lovlige forsamlingen i Norge få gjøre jobben sin, og der går grensen for oss. Men foreløpig er dette ikke noe stort problem.