Klart krav til Vedum: – Trekk investeringene

«Stengte dører for krigsprofitører». Slik lyder aksjonistenes kamprop torsdag formiddag, mens de taktfaste trommene runger gjennom Akersgata i Oslo sentrum.

Rundt 30 aksjonister har siden klokken 08.00 sperret inngangen til Finansdepartementet.

Budskapet til Palestinakomiteen er klokkeklart: Det norske Oljefondet «støtter i praksis Israels folkemord i Gaza».



– Oljefondet har investeringer i våpenindustri som nå brukes i Palestina til å drepe og massakrere barn. Det er 38 milliarder kroner investert i våpenindustri, som nå profiterer på denne krigen. Det må stoppes, sier komiteens leder Line Khateeb til TV 2.

– Norge må gjøre mye mer

– Hver gang en bombe dreper uskyldige sivile renner det penger inn på Oljefondets konto, skriver Kjell Stephansen i Palestinakomiteen i en pressemelding.



Komitéleder Khateeb forklarer Palestinakomiteens krav til regjeringen:

– Vi ønsker at Vedum skal fryse alle investeringer fra oljefondet i Israel og i våpenprodusenter som forsyner Israel med våpen, sier hun, og viser til at man gjorde dette med fondets investeringer i Russland etter landets invasjon av Ukraina.

KLAR TALE: Palestinakomiteens leder Line Khateeb. Foto: Magnus Nøkland /TV 2

– Vi vil ha våpenhvile nå. Vi vil ha slutt på drapene på sivile. Norge må gjøre mye mer, og vi kan starte med å trekke ut investeringene fra selskaper som tjener på krigen.



Politiet bedt om å «åpne for adgang»

– Demonstrantene har fått informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at departementets ansatte må få tilgang til å komme inn i bygget og gjøre sitt arbeid. Derfor har politiet blitt bedt om å åpne for adgang til Finansdepartementet, skriver kommunikasjonssjef Tor Borgersen i en epost til TV 2.

– Det er forståelig at det som skjer i Gaza vekker mye engasjement og at demonstrantene ønsker å ytre sitt budskap, skriver han.