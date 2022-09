Klar beskjed til Putin: – Alvorlige konsekvenser

Putins nærmeste allierte tviler på at Nato vil gripe inn om russerne tar i bruk atomvåpen i Ukraina. – Fullstendig uakseptabelt, sier Stoltenberg om Russlands retorikk.

Uttalelsene til Dmitrij Medvedev, som er en av president Vladimir Putins nærmeste allierte, skjer samme dag som Natos generalsekretær kom med en klokkeklar beskjed til Russland.

Medvedev, som tidligere har vært statsminister og president, er en av toppene i Russlands sikkerhetsråd.

– Jeg tror ikke at Nato vil blande seg inn direkte i konflikten, selv om dette scenariet skulle oppstå. Demagogene på den andre siden av sjøen og i Europa er ikke villige til å dø i en atomvåpen-apokalypse, sier Dmitrj Medvedev i en post på Telegram, ifølge Reuters.

– Russland er klare til å forsvare sine nye territorier med alle midler, inkludert strategiske atomvåpen, sier Medvedev ifølge Reuters.

Uttalelsen kommer samme dag som flere europeiske land beskylder Russland for å stå bak lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Det er mistanke om at lekkasjene er sabotasje.

TROR IKKE NATO VÅGER: Dmitry Medvedev sier tirsdag at Nato ikke kommer til å svare dersom Russland bruker atomvåpen i Ukraina. Foto: katerina Shtukina / Sputnik via AP / NTB Foto: Ekaterina Shtukina

Den kommer også samtidig som russerne hevder at et overveldende flertall av innbyggerne i fire okkuperte områder i Ukraina har stemt for å tilslutte seg Russland.

Dette er ifølge Reuters første gang Kreml har uttalt at man ikke tror at Nato vil blande seg inn militært.

Klar beskjed

GASSLEDNING: Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 går gjennom Østersjøen. Foto: TV 2

Under et møte med Europaparlamentet tirsdag kveld advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Russland å bruke atomvåpen som retorikk i konflikten.

Da Putin talte forrige uke, sa han at han kom til å ta i bruk alle midler for å forsvare annekterte okkuperte områder, inkludert atomvåpen.

– Vårt budskap er at enhver bruk av atomvåpen er fullstendig uakseptabel. Det vil endre konfliktens natur totalt. Russland må vite at en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes, sier han på møtet.

Stoltenberg sier han ikke tror at atomvåpen kommer til å bli brukt i krigen, men sier at retorikken Russland fører gjør at de er nødt til å ta det alvorlig.

– Derfor kommer vi med den tydelige beskjeden om at dette vil ha alvorlige konsekvenser for Russland og at en atomkrig aldri må utkjempes, sier Natos generalsekretær.

Brigadegeneral Patrick Ryder i USA sier at man foreløpig ikke har sett noe i Russland som tyder på at bruk av atomvåpen er nært forestående.

– Vi tar åpenbart disse truslene alvorlig, men på dette tidspunkt har vi ikke sett noe som vil få oss til å justere vår egen atomberedskap, sier Ryder ifølge Reuters.

Stoltenberg sa under møtet med Europaparlamentet at han også mener Russland forsøker å dreie konflikten til at det er Russland, Vesten og Nato som er i krig.

– Det er Russland som er i krig med Ukraina. Vi hjelper Ukraina med våpen og støtter dem, påpeker han.

– Fakta på bordet

Russland har strupet gassen til Europa etter at krigen startet. Det har ført til gasskrise i Europa, fordi mange land er avhengig av gassleveransene.

Med store hull i gassledningene Nord stream 1 og 2 etter eksplosjoner mandag, er det ytterligere gasstrøbbel for Europa.

Stoltenberg sier Putin bruker gass som verktøy i konflikten - som for konsekvenser for alle i Europa.

– Det får konsekvenser for oss alle, med en skarp økning i energipriser, og også økt inflasjon. Og vi følger selvfølgelig også med stor bekymring rapportene fra Østersjøen, der vi ser lekkasjer fra både Nord Stream 2 og Nord Stream 1, sier han.

Stoltenberg sier at dette er noe de overvåker tett i Nato i samarbeid med de involverte partene.

EKSPLOSJON: Her blir eksplosjonene lest av et seismograf. Foto: German Centre for Georesearch

– Det er ekstremt viktig å få fakta på bordet om dette. Det er noe vi skal se nærmere på de nærmeste timene og dagene, sier han.

Han sier at europeere må være forberedt på en hard vinter.

– Mens vår støtte måles i penger, betaler ukrainerne en pris som måles i blod. Derfor må vi være forberedt på en hard vinter, være forberedt på å fortsette å gi støtte. For alternativet til ikke å gi støtte til Ukriana, er å betale en mye høyere pris. Da risikerer vi en veldig farlig situasjon i Europa, sier generalsekretæren.

Ikke tilfeldig

En rekke statsledere, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre, mener mye tyder på at eksplosjonene på gassrørledningen er sabotasje.

Støre sier til TV 2 at beredskapen på Norges olje- og gassinstallasjoner er skjerpet.

– Vi følger nøyere med, som ved vakthold, både det som skjer i lufta og i havet, sier han.

Tirsdag kveld sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen at hun ikke er i tvil om dette var en villet handling. De har foreløpig ingen opplysninger om hvem som kan stå bak. Samtidig sier hun at det ikke er noen direkte militær trussel mot Danmark.