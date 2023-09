Kjørte selv til sykehuset – med innvollene i en T-skjorte

BLE FLYDD I HELIKOPTER: Her står Brendan Clancy foran helikopteret som fraktet ham mellom de to ulike sykehusene hvor han fikk hjelp på ulykkesdagen. Foto: Wales Air Ambulance

67 år gamle Brendan Clancy kuttet paller i hagen sin i Wales, da han plutselig mistet fotfeste og falt på sirkelsagen.

Da han så ned på magen, skjønte han at uhellet var alvorlig.

– Må ha kjørt på adrenalin

Ifølge Wales Air Ambulance, som først omtalte saken, hadde sagen skåret fembarnsfaren i magen og innvollene hans kom ut.

Kona hans var ikke hjemme, og han fikk ikke tak i telefonen sin på grunn av innvollene som var i veien.

Derfor kastet han seg i bilen og kjørte til sykehuset som lå ti minutter unna på egen hånd.

– Jeg må ha kjørt på adrenalin. Jeg visste at jeg trengte hjelp, men jeg visste også at jeg ikke kunne vente på at hjelpen skulle komme, forteller Clancy til Wales Air Ambulance.

Mannen hadde pakket inn innvollene sine i en T-skjorte, ettersom det var det reneste han fant like i nærheten.

De eneste tankene han hadde mens han kjørte til Ystradgynlais Community Hospital var å holde alt rundt magen på plass med T-skjorten.

KJØRTE SELV: Brendan Clancy kjørte selv til sykehuset etter ulykken, og merket ikke smertene før han kom til sykehuset. Foto: Wales Air Ambulance

Operert i fire timer

Sykehuset han kjørte til kunne ikke behandle skaden hans, men ga ham behandling fram til han fikk riktig hjelp.

– Det var først da jeg ble lagt på en tralle at jeg kjente smertene strømme på, forteller Clancy, som merket at sagen hadde kuttet i tarmen hans.

Kort tid etter kom Wales Air Ambulance til sykehuset for å frakte ham videre med et helikopter. Her fikk han også smertestillende.

Da de var fremme ved University Hospital of Wales ble Clancy operert med en gang.

Operasjonen tok fire timer, og han kunne reise hjem bare noen dager senere.

TAKKER FOR HJELPEN: Brendan Clancy er takknemlig for hjelpen både sykehusene og Wales Air Ambulance gjorde for ham. Her besøker han beredskapspatruljen ved Llanelli basen. Foto: Wales Air Ambulance

Takker for hjelpen

Nå takker den pensjonerte byggmesteren for hjelpen han fikk, da uhellet skjedde – både sykehusene og veldedighetsorganisasjonen Wales Air Ambulance.

– Jeg setter pris på hvor utrolig heldig jeg er som er i live, og hvor heldige vi er som har en så fantastisk tjeneste i dette landet. Jeg vil takke alle som hjalp med på ulykkesdagen, sier han.

Professor David Lockey, som var kritisk omsorgskonsulent på ulykkesdagen til Clancy er glad for at det gikk bra. Han oppfordrer likevel de som kan å ringe nødnummeret og være forsiktig med elektrisk verktøy.

Clancy har ingen varige skader fra skaden, utenom et arr på magen.