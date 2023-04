Kjørte på fortauet etter diskusjon: Siktet for forsettlig drap

Mannen i 30-årene ble først siktet for uaktsomt drap. Nå er han siktet for forsettlig drap på én person og drapsforsøk på to andre. Det får forsvareren til å reagere.

Politiet skjerper siktelsen etter påkjørselen i Steinkjer sentrum natt til søndag, da utestedene var i ferd med å stenge for kvelden.

– Vitneforklaringer og videoovervåkning har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt.

Hun sier etterforskningen de siste dagene gjør at politiet nå mener de har et mer presist bilde av hendelsesforløpet.

– På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til å gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede, fortsetter politiadvokaten.

Var i diskusjon

– Vi har fått rede på at det har vært en diskusjon mellom siktede og noen personer i Steinkjer sentrum, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg til TV 2.

Hun sier diskusjonen skal ha funnet sted i nærheten av det stedet som kort kort tid senere ble et åsted, da mannen i 30-årene kjørte opp på fortauet i Kongens gate, og kjørte på tre personer.

En 21 år gammel mann ble drept. Diskusjonen skal ikke ha vært mellom siktede eller noen av dem han kjørte på, opplyser Ramberg til TV 2.

– Vi vet ikke om dette har vært et motiv. Det er noe av det vi vil få oversikt over, sier hun.

Forsvareren: – Uryddig

En mann i 30-årene sitter varetektsfengslet etter å ha kjørt opp på fortauet i Kongens gate i Steinkjer natt til søndag, hvor han kjørte på flere personer.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, sier til TV 2 at dette er den riktige siktelsen med tanke på hvordan politiet har opptrådt hele veien.

– Jeg synes dette har vært uryddig. Det er dette de egentlig har sagt hele tiden at de vurderer, sier Marstrander-Berg til TV 2.

Hun synes hele saken er trist.

– Samtidig er dette den riktige måten å gjøre det på. Det er bare rart at det skjer flere dager etter den opprinnelige siktelsen.

– Når man velger å fengsle og etterforske på den måten man gjør, er det denne siktelsen som er riktig. Man gjør ikke dette med en uaktsomt drap-siktelse.

Politiadvokat Ramberg sier politiet hele veien har vært åpne om at de har hatt en hypotese om at påkjørslene var en villet handling. Nå er denne altså sterk nok til at de har siktet mannen for forsettlig drap.

– Sånn som etterforskninga har utviklet seg, var vi enig om at det først var riktig at man først siktet ham for uaktsomt drap, svarer Ramberg.

Den siktede sitter isolert, så forsvarer Marstrander-Berg kan ikke kommentere hvordan han stiller seg til den skjerpede siktelsen.

– Men han sa veldig tydelig i fengslingsmøtet at han er veldig lei seg og at han stiller seg uforstående til at dette skal være en villet handling, sier forsvareren.

21-åring ble drept

Av de to personene politiet mener ble forsøkt drept, fikk den ene lettere skader. Den andre personen kom fysisk uskadd fra det hele.

Én mann ble drept. Den siktede har tidligere erkjent straffskyld for uaktsomt drap.

Han er også siktet for å kjøre bil i beruset tilstand, og for å kjøre uten gyldig førerkort.

21 år gamle Sigve Bremset mistet livet etter påkjørselen. Under fengslingsmøtet sa den siktede at han angrer, og har mareritt.

Tidligere domfelt

Nå fortsetter politiets etterforskning med gjennomgang av video, flere vitneavhør, og undersøkelser av digitale spor.

– De går vi gjennom blant annet for å kartlegge siktedes bevegelser i forkant av drapsforsøkene. Vi forsøker å få et så klart bilde som mulig av hans og bilens bevegelser, sier politiadvokat Ramberg.

– Vi gjør det også med den hensikt for å undersøke om det er en planlagt. Vi har så langt ingen holdepunkter for at dette er en hendelse han har planlagt over lengre tid, sier hun.

Den siktede mannen er tidligere dømt for blant annet forsøk på togsabotasje. I denne dommen kommer det frem at han i 2017 la frem trusler om å kjøre en ATV med fastmonterte kniver inn i en folkemengde.

«Ska prøv å knivstekk allj æ greije næste hælg å slå rekordn te breivik», het det i en av tekstmeldingene han sendte.

– Truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt og var uprovosert, skrev retten i dommen.

– Vi kikker også lengre tilbake i tid for å se om det er noe som kan være relevant i nåværende sak, sier Ramberg til TV 2 torsdag.

Politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret etter hvert som etterforskningen fører til ny informasjon.

Det jobbes særlig med å kartlegge om det er flere fornærmede i saken, skriver de i pressemeldingen.

Politiet sier de fremdeles har flere vitneavhør igjen å gjøre. I tillegg gjennomgår de videobeslag og digitale spor.

– Vi ønsker fortsatt at personer som har videoopptak fra Steinkjer sentrum fra kl. 00.30 til 02.30 natt til 9. april, tar kontakt. Dette gjelder selv om opptaket ikke viser åstedet eller hendelsen.