Kjørte 3,5 mil, så dukket det opp en Facebook-post

HJEMME IGJEN: Katten Haaland fikk skyss til Egersund på en litt uvanlig måte. Nå er den endelig hjemme igjen på Ualand. Her sammen med matfar Stian Ueland. Foto: Sondre Røhmen/Dalane Tidende

Stian Ueland (28) kunne ikke forstå hvor katten hans var blitt av. Så dukket det plutselig opp et bilde av den på Facebook – flere mil hjemmefra.

Mandag morgen skulle Stian Ueland (28) bare lufte kattungen sin, Haaland, og en hund han passet på for en kompis.

Plutselig var ikke den fire måneder gamle katten Haaland å se noe sted i gårdsplassen deres på Ualand i Rogaland.

Ueland måtte etter hvert dra på jobb, og ba samboeren sin, Heidi Brådli (27), om å lete videre.

Det 28-åringen ikke visste – var at han hadde en blindpassasjer med fire poter under bilen sin på vei til jobb i Egersund.

Det var Dalane Tidende som først omtalte saken.

– Utrolig

Samboeren til Ueland fant heller ikke katten, og de trodde den hadde forsvunnet – noe som var uvanlig, ettersom den aldri pleide gå bort fra huset.

– Men så så jeg den på Facebook, i et innlegg fra Egersund, som er 3,5 mil unna der jeg bor. Jeg så med én gang at det var katten vår, Haaland, sier Ueland til TV 2.

Han tror at hunden han passet på kan ha jaget katten, slik at Haaland har kravlet opp og gjemt seg under bilen.

Da gikk det opp for 28-åringen.

– Da hadde jeg kjørt til Egersund og katten hadde blitt med, forteller han.

Katten er en såkalt skipskatt, som vil si at den har flere tær enn det som er normalt, så eieren tror den har holdt seg godt fast.

– Det er jo en utrolig historie.

Ifølge 28-åringen er det ikke mulig at katten har vært på innsiden av bilen under turen.

– Nei, det er en vanvittig tam, rolig og snill katt. Hadde den vært i bilen, så hadde den kommet i fanget mitt med en gang – så jeg vet at den ikke har vært inni bilen, forklarer han.

Antibiotikakur

Ueland tok kontakt for å få katten sin hjem igjen, men fikk beskjed om at den var hos Dyrebeskyttelsen.

Han og samboeren måtte sende flere mailer frem og tilbake med kjennetegn og bilder, for å bevise at det var deres katt.

– De hadde nok litt vanskelig for å tro at det var min katt siden den var så langt hjemmefra, sier han og ler.

Torsdag denne uken fikk familien endelig hentet hjem Haaland igjen etter elleve dager, og han er helt frisk og fin.

Det skal han ikke ha vært rett etter kjøreturen.

– Han var ikke pigg, det var han ikke, sier Ueland.

Søndagen før katten endte opp som blindpassasjer hadde kattungen vært tung i pusten, så matfar hadde tenkt å ta han med til veterinæren. Det ble vanskelig da katten forsvant mandagen etter.

– Han ble nok ikke bedre av kjøreturen, så nå har han fått en knallhard antibiotikakur. Så Dyrebeskyttelsen har virkelig gjort sitt for at han skulle bli frisk igjen, skryter Ueland.

28-åringen forteller at det var verst for ungene hans da Haaland var borte, og at det var stor stas da han kom hjem igjen.

Fremover kommer Ueland til å sjekke hvor katten er før han kjører.

– Og så slipper jeg han ikke ut før han er så mett og tjukk at han ikke klarer å holde seg fast under bilen, sier han og ler.