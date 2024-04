Kjerkol møtte ikke opp i statsråd: – Ingen er uerstattelige

– Ingvild Kjerkol fikk avskjed i nåde i dag av kronprinsregenten i statsråd, sier Jonas Gahr Støre på pressekonferansen etter at regjeringen har vært på Slottet.

Men Kjerkol var ikke tilstede da hun ble fjernet fra regjeringen.

Det bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

– Hun hadde forfall til statsråd, sier hennes tidligere politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød til TV 2.

Fredag for en uke side bestemte Støre at Kjerkol måtte gå av som helse- og omsorgsminister etter at masteroppgaven hennes fra 2021 ble felt for fusk og plagiat av Nord universitet.

NYE MINISTRE: Jonas Gahr Støre møtte pressen med sine nye ministre i ettermiddag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ap-nestleder Jan Christian Vestre ble i statsrådet utnevnt til ny helse- og omsorgsminister.

På pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig benyttet Støre anledningen til å takke Kjerkol for jobben.

– I dag vil jeg takke Ingvild for alt arbeidet hun har gjort med regjeringen, for regjeringen og vet at hun vil gjøre en solid jobb på Stortinget der hun vil få viktige oppgaver og vi kan fortsette et godt samarbeid, sa Støre.

Senere la han til:

– Det er viktig å si at alle som har gått av har jeg også takket for å ha gjort en god jobb. Også er det fullt mulig å erstatte dem. Ingen er uerstattelige, sier Støre.



Klokken 18.00 skal Kjerkol overrekke nøklene til departementet til Vestre.