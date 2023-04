Kjendissønnen Arne (18) blant 22 døde nordmenn i Titanic-forliset

32 nordmenn befant seg om bord på luksusrederen RMS Titanic, da skipet la ut på jomfrutur på Atlanterhavet i april 1912 . Mange av dem gikk på i Southampton i England onsdag 10. april.

Målet for overfarten var New York – og de fleste av nordmennene skulle søke, eller hadde allerede søkt, lykken over dammen både for seg selv og sine familier.

NORDMENN PÅ TITANIC: Flere av de norske Titanic-passasjerene skrevet inn i emigrantprotokollen datert 10. april 1912. Foto: Statsarkivet i Oslo, Privatarkiv 201, White Star-linjen, Emigrantprotokoll 4, 1906-1915.

«Skipet som aldri kunne synke» huset til sammen 2220 passasjerer og besetningsmedlemmer – og de hadde like mange drømmer, håp og forventninger med seg.

Men jomfruturen skulle vise seg å bli fatal. Konkret antall døde er aldri stadfestet, men rundt 1500 mennesker fikk aldri muligheten til å sette sine føtter på tørr grunn i New York.

Bare ti nordmenn overlevde jomfruturen, og den yngste av dem var ni-åringen Arthur Carl Olsen.

For forfatter Per Kristian Sebak, som har skrevet boken «Titanic – 31 norske skjebner» (siden revidert til 32 skjebner ettersom antallet nordmenn om bord er blitt justert), er det nettopp historien om ni-åringen Arthur som har brent seg fast i Sebaks erindring over de norske Titanic-skjebnene.

– Arthur var født i Brooklyn i USA i 1903. Faren Carl var sjømann fra Trondheim. Tre år senere tok moren Ragna unge Arthur med på besøk til slektninger i Nord-Trøndelag. Under oppholdet døde moren og Arthur ble sendt til Trondheim for å bo hos farmoren, forklarer Per Kristian til TV 2.

YNGSTE NORDMANN: Lille Arthur Olsen ble foreldreløs da faren Carl omkom om bord på Titanic. Selv ble han reddet via en livbåt. Foto: Faksimile / Nordisk Tidende, 25. april 1912

Mot slutten av 1911 døde farmoren, og faren returnerte da til Trondheim for å hente sønnen.

– Far og sønn hadde billett til New York med rederiet American Line da de forlot Norge med kurs for Southampton tidlig april 1912, men den videre reisen ble kansellert på grunn av streik blant kullgruvearbeidere i England (skip brukte kull som drivstoff). American Line var en del av samme konsern som White Star Line.

Carl og Arthur ble derfor overført til Titanic, som var ett av få britiske amerikadampere som ikke ble rammet av streiken.

– De to reiste på tredje klasse. Kun litt over én tredjedel av de 90 barna (under 15 år) på tredje klasse kom seg i en livbåt og ble reddet. Arthur var blant dem. Faren Carl omkom, forklarer forfatter Per Kristian, som er direktør for Bergens Sjøfartsmuseum, videre.

I New York ble Arthur tatt imot av en stemor han aldri hadde møtt før.

– Bare en måned etter ulykken døde Arthurs halvbror, som kun var et spedbarn. Stemoren giftet seg på nytt. Arthur ble senere sjømann i den amerikanske marinen og handelsflåten. Han giftet seg, men fikk ikke barn, og døde i Florida i 1975 i en alder av 71 år.

Et skjebnesvangert valg

BEREIST: Rikmannsjenta Helene Ragnhild Østby var en bereist ung kvinne. Hun hadde en norsk far og amerikansk mor. Foto: Providence Evening Triubne / Gavin Bell

Fire av de norske overlevende var kvinner.

Blant dem var rikmannsjenta Helene Ragnhild Østby.

21-åringen ble født i Providence i delstaten Rhode Island, og var datter av den amerikanske kvinnen Lizzie May Webster og den svært vellykkede forretningsmannen og juveléren Engelhart Cornelius Østby.

Engelhart kom til verden i Kristiania i 1847, og emigrerte tidlig til Amerika.

Far og datter hadde i tiden før skipsforliset reist Europa rundt på kombinert ferie- og forretningsreise, og da forretningsmannen fikk nyss om at luksusskipet Titanic skulle ut på jomfrutur kjøpte han sporenstreks to billetter på førsteklasse for seg og sin datter.

FORRETNINGSKVINNE: Helene Ragnhild Østby bodde på førsteklasse sammen med sin far, den norske forretningsmannen Engelhart Østby. Han omkom. Hun tok siden over farens forretninger. Foto: «Titanic - 31 norske skjebner» / utlånt av Raymond Østby jr. / Foto er gjengitt med tillatelse fra forfatter

Men valget skulle bli skjebnesvangert for den norske forretningsmannen. Etter å ha forsikret seg om at datteren var trygt om bord i livbåt nummer 5, gikk han tilbake til lugaren for å hente varmere klær til seg og sin datter. Han kom aldri tilbake, og liket ble siden funnet i det iskalde Atlanterhavet.

Sammen med sin eldre bror og niese tok Helene over farens forretninger «Østby & Barton», og hun ble en svært suksessfull kvinne. Hun bodde deler av livet i Brussel og Lisboa, men etter år med uroligheter i Europa, som følge av to verdenskriger, flyttet hun i 1941 tilbake til fødestedet Providence for godt.

Helene døde i 1978, 88 år gammel.

JOMFRUTUR: Foto tatt av Titanic da skipet forlot Belfast 2. april 1912. Noen dager senere synker skipet. Foto: NTB

Ble meldt savnet - lå på sykehuset i New York

Det befant seg også en annen kvinnelig, norsk 21-åring om bord på Titanic i april 1912.

Unge Anna Kristine Salkjelsvik fra Skodje på Sunnmøre fulgte i sin storesøsters fotspor, og hadde bestemt seg for å emigrere til Amerika i håp om en bedre fremtid.

FATALE KONSEKVENSER: Norske Anna Salkjelsvik dro til Amerika for å søke lykken. Hun var én av få nordmenn som overlevde Titanic-forliset. Kort tid etter hendelsen giftet hun seg med jernbanearbeider William Larsen fra Lofoten. Dette bildet er tatt rundt 1913. Foto: «Titanic - 31 norske skjebner» / utlånt av Lita Opsahl. Foto er gjengitt med tillatelse fra forfatter

Storesøsteren hadde klart å skrape sammen penger til en billett for lillesøsteren på tredjeklasse, og våren 1912 sa Anna farvel til sine nære og kjære på Sunnmøre. Adolf Humblen (42) fra Møre og Romsdal hadde påtatt seg å følge Anna over Atlanteren.

Heldigvis hadde hun også godt selskap i den norske 16-åringen Karen Marie Abelseth fra Ørskog på Sunnmøre, som reiste sammen med sin ni år eldre nabo Olaus Abelseth. Med i følget var også Olaus Abelseths nevø Peter Søholt (19) og svoger Sigurd Moen (27) fra Bergen.

LEIETAKER: Bernt Johannessen var i følge med sin tidligere leietaker Lena Solvang på overfarten til Amerika. Hun omkom, han overlevde. Foto: Ukjent fotograf / Falt i det fri

I følget var også den noe eldre kvinnen Lena Jakobsen Solvang (62) og hennes tidligere leietaker Bernt Johannes Johannessen (29).

Da skipet traff isfjellet forsto de norske mennene at krisen var et faktum, og hentet kvinnene som befant seg i lugarene opp til dekket der livbåtene var plassert.

Men av den store «Vestlandsgjengen» var det bare Anna, Karen, Bernt og Olaus som overlevde forliset. Resten av livet slet de alle fire med dårlig samvittighet for at nettopp de hadde overlevd overfarten.

Etter dødsulykken ble Bernt først meldt savnet gjennom den nå nedlagte lokalavisen Haugesunds Dagblad, men befant seg i realiteten på St Vincent's hospital i New York.

ET LIV I NORGE: Bernt Johannessen dro tilbake til kona i Haugesund etter skipsforliset i 1912. Her ble han boende til sin død i 1962. Foto: Haugesund Dagblad, 8. September 1956 / Arne Mjåland

Per brev hadde han gitt beskjed til kona Alma Karoline Hansdatter hjemme i Haugesund, om at han hadde overlevd forliset, men det tok et par uker før brevet kom frem til Haugesund.

Bernt ble i New York i tre måneder etter skipsforliset. Deretter flyttet han tilbake til Norge og Haugesund for godt. Han og kona Alma fikk til sammen åtte barn, og store deler av livet jobbet han som postmann. Han ble 80 år.

Slet med «survivors guilt»

Både Anna Kristine Salkjelsvik og Karen Marie Abelseth slo seg ned i Amerika, der de stiftet familie på hver sin kant.

16-åringen Karen så aldri Norge igjen.

Den første tiden bodde hun sammen med storesøsteren Anne Marie i California. Siden gikk turen til Nevada, og det var her hun møtte Harry Sylvester Little, som skulle bli hennes livsledsager og far til parets fem barn. Bryllupet fant sted fire år etter skipsforliset.

Karen døde i en alder av 73 år.

AMERIKALYKKE: Karen var bare 16 år da hun overlevde Titanic-katastrofen. Hun ble boende i Amerika, og stiftet familie med amerikanske Harry Little. Her med tre av barna. Foto: «Titanic - 31 norske skjebner» / Utlånt av Wanda M. Martin. Foto er gjengitt med tillatelse fra forfatter

Den eventyrlystne 21-åringen Anna fra Sunnmøre fant kort tid etter Titanic-katastrofen lykken med den syv år eldre nordmannen William Larsen. Han hadde selv emigrert fra Lofoten til Minnesota.

Her slo paret seg ned og fikk fire barn. Anna slet hele livet med «survivors guilt» – traumer og dårlig samvittighet – for å ha overlevd den fatale ulykken som mange av hennes bekjente hadde omkommet i.

LIVBÅT MED OVERLEVENDE: Dette bildet er 111 år, og viser en livbåt på siden av RMS «Carpathia» som reddet flere overlevende. Deriblant flere nordmenn. Foto: NTB

Det var ikke før på sine eldre dager at Anna åpnet opp til sine nærmeste om hva hun hadde vært gjennom. Anna ble 86 år og ligger begravet i Minnesota.

Den norske teatergutten som forsvant

Til TV 2 forklarer forfatter Per Kristian Sebak bakgrunnen for hvorfor nordmenn befant seg om bort på luksusskipet Titanic på begynnelsen av 1900-tallet.

En tid da utvandringen fra Norge til Amerika fremdeles var betydelig.

– Transport av utvandrere til og fra USA utgjorde mye av det økonomiske grunnlaget for å bygge et skip på størrelse med Titanic. På grunn av avtaler mellom rederiene, reiste de aller fleste norske utvandrere via Storbritannia eller med danske DFDS direkte fra Kristiansand eller Kristiania til New York.

VERDENSNYHET: Folkemasse utenfor kontorene til rederiet White Star Line i London i 1912. Nyhetene om at skipet, som ikke kunne synke, hadde sunket gikk verden rundt. Foto: NTB

White Star Line, som eide Titanic, var et av de største britiske rederiene som også mange norske utvandrere reiste med.

– Rederiet reklamerte hyppig i norske og norskamerikanske aviser og la spesielt vekt på den store størrelsen på skipene sine. Det bidro nok til at rederiet ble populær blant norske utvandrere. Jo større skip, jo mer fornemmelse av trygghet og mindre sjanse for sjøsyke, forklarer Sebak.

KJENDISSØNN: Arne Jonas «Joma» Fahlstrøm vokste opp på Slemdal i Kristiania, og var sønn av Foto: Fra boken «To norske skuespilleres liv» (1927)

– Var 32 mange eller få i denne sammenheng?

– 32 norske passasjerer på et britisk transatlantisk passasjerskip som Titanic i april 1912 var omtrent som forventet. Antallet passasjerer på tredjeklasse ble blant annet regulert etter kvoter som ble avtalt mellom rederiene.

Flertallet av de norske passasjerene, 28 i tallet, reiste på tredjeklasse. Tre reiste på fasjonable førsteklasse, mens 19 år gamle Arne Fahlstrøm, teatersønnen fra Slemdal i Kristiania, reiste på andreklasse.

– Arne var sønn av et kjent teaterpar i Kristiania og skulle selv utdanne seg videre som skuespiller over Atlanteren. De tre på første klasse var bosatt i Amerika og hadde – også typisk nok for amerikanere på førsteklasse – vært på reise og utforsket severdigheter i Europa og Eypt.

TEATERFAMILIE: Johan og Alma Fahlstrøm med sitt eneste barn, Arne, fotografert i 1897. Foto: Offentlig eie / Falt i det fri

Men Arnes døde kropp ble aldri funnet. Foreldrene Johan og Alma Fahlstrøm, begge kjent innad i det norske teater- og skuespillermiljøet, kom aldri over tapet av sitt eneste barn.

Nordmennene om bord på «RMS Titanic» Omkomne: Engelhart Cornelius Østby (64), førsteklasse, Kristiania (bosatt i Amerika) Peter Andreas Laurits Andersen Søholt (19), tredjeklasse, Ålesund Simon Sivertsen Sæther (43), tredjeklasse, Trøndelag Lena Jakobsen Rasmussen (62), tredjeklasse, Haugesund (bosatt i Amerika) Knud Paust Rommetvedt (49), tredjeklasse, Stavanger Olaf Pedersen (28), tredjeklasse, Larvik/Stavanger Thor Andersen Olsvigen (20), tredjeklasse, Vikersund/Kristiania Ole Martin Olsen (27), tredjeklasse, Sør-Dakota/Sunnhordaland Henry Margido Olsen (28), tredjeklasse, Trondheim Carl Siegwart Andreas Olsen (42), tredjeklasse, Trondheim (bosatt i New York og faren til 9 år gamle Arthur Carl Olsen) Johannes Hansen Nysveen (60), tredjeklasse, Øyer Johannes Halvorsen Kalvik (21), tredjeklasse, Hordaland Adolf Mathias Nicolai Olsen Humblen (42), tredjeklasse, Møre og Romsdal Sigurd Hansen Moen (27), tredjeklasse, Gudbrandsdalen Johan Martin Holten (18), tredjeklasse, Kristiansund Konrad Mathias Reiersen Hagland (19), tredjeklasse, Stavanger Ingvald Olai Olsen Hagland (28), tredjeklasse, Rogaland Daniel Danielsen Grønnestad (32), tredjeklasse, Rogaland Arne Joma Fahlstrøm (18), andreklasse, Kristiania Hans Martin Monsen Birkeland (21), tredjeklasse, Bergen Albert Kaurin Andersen (33), tredjeklasse, Bergen Alexander Oskar Holverson (42), førsteklasse, Minnesota (hadde norsk far)

Nordmennene om bord på «RMS Titanic» Overlevende: Karen Marie Abelseth (16), tredjeklasse, Sunnmøre Olaus Jørgensen Abelseth (25), tredjeklasse, Ålesund Anna Kristine Salkjelsvik (21), tredjeklasse, Sunnmøre Helene Ragnhild Østby (21), førsteklasse, Providence, Rhode Island Arthur Carl Olsen (9), tredjeklasse, New York Karl Edwart Dahl (45), tredjeklasse, Kirkenes (bosatt i Australia) Bernt Johannes Johannesen (29), tredjeklasse, Stavanger/Haugesund Fridtjof Arne Madsen (24), tredjeklasse, Trondheim Karl Albert Midtsjø (21), tredjeklasse, Ski Albert Johan Moss (29), tredjeklasse, Bergen

Øvrige kilder: Boken «Titanic - 31 norske skjebner» av Per Kristian Sebak, Digitalarkivet, Arkivverket, Wikipedia og Encyclopedia-titanica

