Kjendislege hardt ut mot fotballskam: – Vær så snill

Søndag ble VM sparket i gang i Qatar. Det kontroversielle mesterskapet har skapt sterke reaksjoner fra mange hold.

Tusenvis av gjestearbeidere har dødd og menneskerettigheter har blitt brutt i forbindelse med fotballturneringen, som spilles i et land med fravær av LHBT-rettigheter.

Det er blant årsakene til at mange har tatt til orde for å boikotte årets VM.

Skrøt av Quick Style

Samtidig har den norske dansegruppa Quick Style reist ned til omstridte Qatar.

De har gjort promoteringsarbeid for mesterskapet og posert med FIFA-president Gianni Infantino. Alt grundig dokumentert på Instagram. Selv nekter de for at de bidrar til glamorisering av Qatars VM.

Dette, i en cocktail med et VM som trekkes frem som et kroneksempel på sportsvasking, har fått flere til å se rødt.

Etter at kjendislege Wasim Zahid hadde skrytt av nettopp Quick Style i kommentarfeltet på Instagram, fikk han raskt passet sitt påskrevet av blant andre influenser Halvor Harsem.

– Heiagjengen som har holdt seg tause under kritikken, popper frem og applauderer i kommentarfeltene, skrev han blant annet, og la til en skjermdump av kommentaren.

Angriper fotballskam

I et Twitter-innlegg tirsdag retter Zahid fokus mot de han mener påfører fotballskam.

– Jeg syntes det var skikkelig stas at noen norskpakistanere danset med Usher og skrev noen hyggelige ord. Det var alt, skriver Zahid.

VM-boikott og skam (tråd)



Jeg respekter din rett til å protestere mot/boikotte Qatar-VM.



Men vær så snill, ikke påfør skam på de som ser på kampene.



Husk, din form for aktivisme er ikke den eneste.



At noen ser VM betyr ikke at de automatisk gir blaffen i menneskerettigheter — Dr Wasim Zahid (@WasimZahid) November 22, 2022

– Men dette ble altså ansett som skikkelig galt. For Quick Style har nemlig underholdt i Qatar og blitt beskyldt for å bidra til sportsvaskingen. Men uansett, betyr det at Quick Style aldri igjen kan settes pris på? legger han til.

Til TV 2 understreker Zahid at han synes det er bra at det settes fokus på de kritikkverdige forholdene i VM-landet.

– Og jeg mener boikott er et bra virkemiddel. Det er bra at det er så mange som engasjerer seg, og jeg har ikke noe imot at andre påvirkes til å bidra til boikott, sier han.

DEBATT: Lege Wasim Zahid mener enkelte legger skam på andre for at de ser på årets fotball-VM Foto: Ole Berg-rusten/NTB

Han ser imidlertid ett problem.

– Når man går hardt til verks og påfører skam på de som velger å følge VM, er ikke det bra. Jeg tror det bare er veldig lite produktivt.

– Skal ikke kjenne på frykt

Zahid mener det skal være lov å ta hvilket som helst standpunkt i debatten om årets VM.

– Ved å påføre skam, skyver man bare folk fra seg. Man skal ikke kjenne på frykt for negative kommentarer fordi man har sett en fotballkamp. Når selv store mediehus gjør etiske vurderinger og kommer frem til at det er greit å sende, bør man ikke kjenne på skam, mener han.

På Twitter tegner legen et eksempel:

– For ikke lenge siden reiste kronprins Håkon til Qatar sammen med flere statseide selskaper for å feire og markere forholdet mellom Norge og Qatar. Var det skikkelig kjipt av ham? Og betyr det at vi aldri igjen skal like noe kronprinsen gjør?

Mener boikott er kraftig virkemiddel

Influenser Kong Halvor, eller Halvor Harsem som han egentlig heter, savner et tydelig standpunkt fra dansegruppa Quick Style. Selv er han tydelig på at han boikotter VM i Qatar.

– Jeg synes boikott er et såpass viktig og kraftig virkemiddel. Jeg mener det er noe alle bør gjøre, også NRK og TV 2, og ikke minst bør influensere bruke plattformen sin til å ta et tydelig standpunkt, sier han, og legger til at det ikke er noe ondt blod mellom ham og Wazim.

Han mener debatten i for stor grad preges av det han kaller avsporinger.

– Jeg har fortsatt til gode at noen faktisk bare sier noe om standpunktet sitt i stedet for å peke på alt annet som er galt i verden. Da kunne man hatt en veldig mye mer fruktbar diskusjon, sier Harsem til TV 2.

UENIG: Influenser Halvor Harsem mener alle bør boikotte årets VM. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Totalt sett er Harsem fornøyd med det kritiske fokuset på verdensmesterskapet.

– De kritiske kommentarene og debatten overskygger selve verdensmesterskapet i stor grad, men vi må bare ikke glemme det om en uke. Vi må fortsette, sier han.

Harsem mener skam er et kraftig ord, og han ser ikke noe galt i å fremkalle refleksjoner hos dem som velger å se på VM.

– Ikke for å polarisere, men for å skape en bred forståelse av hva vi som storsamfunn skal anse som ok og ikke ok, sier Harsem.

– Ute av proporsjoner

Den svenske sportsjournalisten Olof Lundh har skrevet bok om årets verdensmesterskap, og er på plass i Qatar.

– Har man fått fotballskam?

– Ja, det har virkelig blitt skambelagt å titte på VM i Qatar. Fotballskammen er kommet helt ut av proporsjoner. Det er bra at vi debatterer det, men man skal ikke legge skam på at folk ser på fotball, mener han.

SKAM: Journalist og forfatter Olof Lundh mener fotballskammen har gått av hengslene. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Han sier det er en litt skremmende følelse å være i Qatar, hvor han omtaler det som skjer som en informasjonskrig. Lundh sikter blant annet til FIFA-presidentens kontroversielle tale lørdag.

– Hvor drar vi grensen for hva som er riktig og galt. Skammen skyller over oss som journalister også. Jeg får kritikk for å være her som journalist, sier Lundh.

Selv om et betydelig antall har sagt at de skal boikotte VM, er det vanskelig å si hvor mange som faktisk gjør det.

Åpningskampen mellom Equador og Qatar på TV 2 ble sett av 235.000 seere.

Til sammenligning ble åpningskampen i forrige fotball-VM sett av over 500.000 på NRK. I den kampen var det vertsnasjonen Russland som møtte Saudi-Arabia i Moskva.

England-Iran, som ble sendt på NRK mandag, ble sett av 189.000.

– Det er vanskelig å sammenligne disse tallene med tidligere mesterskap, ettersom vi aldri før har hatt et fotball-VM på denne tiden av året. I tillegg arrangeres det i et land som med god grunn får massiv kritikk, blant annet for sin behandling av arbeidere og minoriteter, korrupsjon og mangel på pressefrihet, sa NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt til NTB.