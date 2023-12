Kirsten (98) hadde ett ønske – døde før det gikk i oppfyllelse

De satte eldreomsorg på dagsordenen under valgkampen. Så ble det stille.

Tykke, tunge snøflak daler ned i hagen til eneboligen i Hole kommune.

Inne står Bjørg Aaserud Karlsen (83) med et tomt blikk og ser ut.

På sommeren kan hun være på terrassen i frisk luft. Nå er det flere uker siden Bjørg var ute sist.

Hun tilbringer fortsatt mesteparten av dagen i den slitte skinnstolen foran TV-en. Men Bjørg husker ikke lenger hvilket program hun pleier å se på.

Ofte legger hun seg allerede klokken syv.

– Jeg sitter bare her og gjør ingenting, sier Bjørg.

Tusenvis på venteliste

I august publiserte TV 2 en serie saker om hvordan det egentlig sto til med eldreomsorgen i Norge. Kartleggingen viste at nesten 3000 personer sto på venteliste til sykehjem og døgnbemannet omsorgsbolig.

Noen hadde ventet noen måneder. Andre hadde ventet i flere år.

AVSLAG: Bjørg har fått avslag på sin søknad om sykehjemsplass, selv om hun ikke føler seg trygg hjemme. Foto: Aage Aune / TV 2

I tillegg viste TV 2s kartlegging at flere tusen har fått avslag på sine søknader. De siste tre årene har antall avslag økt kraftig.

– Jeg tror ikke de tallene har blitt noe bedre. Det virker ikke som at noen tar tak i dette, sier Espen Aaserud Karlsen, sønnen til Bjørg.

I august var det 230 dager siden han hjalp moren å søke om sykehjemsplass. Nå har det gått nesten ett år, men ingenting har skjedd.

SYV TIMER: Espen bor syv timer unna moren, og får ikke hjulpet henne så mye som han skulle ønsket. Foto: Aage Aune / TV 2

Bjørg er dement, underernært og dårlig til beins. Likevel mener kommunen at hun kan klare seg hjemme.

– Det er ikke et verdig tilbud. Hun sitter bare på oppbevaring, sier Espen.

Redd for å dø alene

Flere politikere lot seg engasjere av TV 2s kartlegging og lovet endring. Det var snakk om eldreforlik, millionbevilgninger, flere sykehjemsplasser, bedre forhold for ansatte og økt dagtilbud for de eldre.

– Jeg tror vi bare må innrømme at dette ikke er godt nok, sa Jonas Gahr Støre etter å ha sett TV 2s saker.

Spesielt historien om 98 år gamle Kirsten Bech gjorde inntrykk på statsministeren.

Kirsten fortalte at hun ikke følte seg trygg hjemme. Etter at hennes bestevenn og ektemann gjennom 75 år døde i 2022 var hun blitt alene i hverdagen.

Hennes største frykt var å dø alene.

– Jeg er redd for at jeg skal dø om natten og at ingen skal finne meg før det har gått noen dager, sa Kirsten.

Familien tar det tungt

Det manglet ikke på lovnader. Både Støre og ordføreren i Bærum kommune sa at Kirsten burde få mer hjelp.

Det ble søkt om en sykehjemsplass, så Kirsten kunne føle seg tryggere og mindre ensom.

Men ukene gikk, stemmene stilnet og debatten om eldreomsorg døde ut.

VILLE PÅ SYKEHJEM: Etter at ektemannen Gunnar døde ble Kirsten redd for å bo alene. Foto: Erik Edland / TV 2

Kirsten rakk aldri å få svar på søknaden om sykehjemsplass. 5. november i år døde hun.

– Mor døde ikke alene, men hun fikk aldri svar på sykehjemsplassen vi søkte på rett etter innslaget på TV 2. Det opplever familien som tungt, sier datteren Åse Bech.

Familien mener at morens historie kunne fått en annen slutt.

– Vi tror Kirsten kunne levd lenger med mer omsorg og pleie, sier Åse.

Nå frykter andre pårørende samme skjebne for sine kjære.

– Faller støtt og stadig

Else Marie Marthinsen (86) klarer ikke lenger å gå selv og sliter med pusten, forteller hennes pårørende.

Det siste halve året har hun falt stygt flere ganger.

– Jeg føler at jeg ikke makter å bo her, sier Else Marie.

I sommer søkte de pårørende for andre gang om en sykehjemsplass.

Både datteren Marit Jensen og barnebarnet Cathrine Jensen mener helsen til Else Marie har forverret seg.

86-åringen tar tak i hjulene på rullestolen. Idet hun skal rulle ut av kjøkkenet, krasjer hun inn i et lite bord.

Rullestolen fikk hun i høst, og brått ble omsorgsleiligheten på Sagene i Oslo enda litt trangere.

De nye hjelpemidlene skal gjøre det lettere for Else Marie å flytte seg rundt. Men både 86-åringen og hennes pårørende mener det ikke er godt nok.

BEDRING: Familien mener at en sykehjemsplass hadde bedret helsen til Else Marie betraktelig. Foto: Tom Rune Orset / TV2 Foto: Tom Rune Orset / TV2

Nytt nei

I august ble Else Maries sak debattert i bystyret i Oslo. Også den debatten døde etter hvert ut.

I høst fikk Else Marie nok et avslag på søknaden om sykehjemsplass. Kommunen mener fortsatt at hun ikke er syk nok.

– Jeg synes det er grusomt og frustrerende å se hva slags hverdag mormor lever i, sier barnebarnet Cathrine Jensen.

IKKE TRYGG: Else Marie veksler mellom å være på korttidsopphold og hjemme i omsorgsleiligheten. Hun har hjemmehjelp tre ganger daglig, men føler seg ikke trygg. Foto: Tom Rune Orset / TV2

– Gjør dere nok for henne som pårørende?

– Jeg opplever at vi strekker oss ganske langt. Men vi blir slitne av å klage til kommunen og følge opp slik at hun kan få hjelpen hun trenger. Det går også utover vår egen helse, sier Jensen.

Familien har igjen klaget på avslaget de fikk fra Oslo kommune. I januar får de vite om de tar klagen til følge eller ikke.

Frykter at færre får hjelp

Pasient- og brukerombudet var glade for at eldreomsorg ble en av valgkampens viktigste saker. Men så ble det stille.

– Vi opplever ikke at det har skjedd noe som helst siden valgkampen, sier Jannicke Bruvik.



De er bekymret for at situasjonen kan bli enda verre for de eldre.

Slett saksbehandling, nedbygging av sykehjemskapasitet og dårlig økonomi i kommunene gjør at Bruvik frykter at færre vil få hjelpen de trenger.

– Det er veldig trist å høre historien til Kirsten. Vi tror dessverre ikke at den saken er enestående, sier Bruvik.

1000 HENVENDELSER: Pasient- og brukerombudet får rundt 1000 henvendelser i året om ulike utfordringer knyttet til sykehjem. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Støre: – Det er vondt

Rett før jul møter statsminister Jonas Gahr Støre TV 2 for et nytt intervju. Han synes det er trist at Kirstens pårørende mener hun ikke fikk hjelpen hun trengte.

– Det er vondt å høre. Vi ønsker at våre eldste skal ha trygghet også helt inn i det som er siste avslutning i livet, sier Støre.

Han er glad for at Kirsten ikke døde alene, men forstår at de etterlatte synes det er vanskelig at de aldri fikk en avklaring på søknaden om sykehjemsplass.

KLAR AMBISJON: Støre mener at Norge må ha en klar ambisjon om at alle skal få den helsehjelpen de trenger. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– I valgkampen sa du at sånn skal vi ikke ha det. Føler du deg trygg på at det ikke finnes flere sånne historier der ute?

– Jeg tror gjennomgående at folk får god pleie og omsorg også i den siste fasen. Jeg har vært berørt av det selv med foreldre på sykehjem, sier Støre.

Samtidig mener han det kan være krevende å ha alle tilbud tilgjengelige for alle situasjoner.

– Fikk hjelpen hun ønsket

Bærum kommune sier at de hadde tett kontakt med Kirsten helt fram til hun døde.

– Hun hadde daglig oppfølging av hjemmetjenesten, med ansatte som kjente henne best. Hun klarte seg ved hjelp av hjemmesykepleie og noe praktisk bistand, sier kommunikasjonssjef Richard Kongsteien.

VAR KRITISK: Før Kirsten Bech døde sa hun at hun følte at de som bestemmer egentlig ikke vet hva de eldre trenger. Foto: Erik Edland / TV 2

Kommunen sier at Kirsten var en samfunnsaktiv og flott innbygger som satte ord på noen av de utfordringene mennesker opplever når man blir eldre og mer alene.

– Kirsten fikk hjelp som hun ønsket og hun ga uttrykk for. Samtidig jobber kommunen med å legge til rette for at eldre hjemmeboende opplever god trygghet, fellesskap og mestring i hverdagen, sier Kongsteien.

Har fortsatt håp

Hole kommune viser til svaret de ga TV 2 i sommer. De ønsker ikke å kommentere Bjørg sin sak spesifikt, men sier at det er faglige vurderinger som ligger til grunn når man vurderer om noen skal få innvilget sykehjemsplass.

VENTER: Bjørg har snart ventet et år på sykehjemsplass. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er Bydel Sagene i Oslo som har ansvar for Else Marie. De har vurdert at 86-åringen kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet med hjelp fra hjemmetjenesten.

– For å få innvilget langtidsopphold må personen være varig ute av stand til å ta vare på seg selv, eller ikke få dekket daglig behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet, skriver bydelen til TV 2.

VENTER OGSÅ: Else Marie har fått tre avslag på sin søknad om sykehjemsplass. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Både Bjørg og Else Marie håper at de omsider vil få en plass på sykehjem.

– Jeg synes det er helt fortvilende. Hele opplegget er til å riste på hodet av, sier Else Marie.