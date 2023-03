Kina ruster opp militæret for å konfrontere USA i potensiell konflikt

I Den årlige amerikanske trusselvurderingen, som ble sluppet onsdag, skriver etterretningsbyråene i USA at Kina nå akselererer sine militære kapasiteter for å kunne konfrontere USA om det skulle ende med en storskala vedvarende konflikt.

Rapporten går også inn på samarbeidet mellom stormakten Kina og Russland.

– Til tross for internasjonale reaksjoner på Russland invasjon av Ukraina, vil Kina fortsette sitt diplomatiske, forsvarsmessige og teknologiske samarbeid med Russland, heter det i rapporten.

Dette mener de Kina gjør for å fortsette sine forsøk på å utfordre USA.

Målet om å få en slutt på USAs hegemoni har blitt mer og mer uttalt fra både Kina og Russland det siste året.

Videre tar rapporten opp klimaendringer som nok en faktor i en stadig mer truet sikkerhetssituasjon i verden.

– Fysiske konsekvenser av klimaendringer vil trolig intensivere eller utløse nye geopolitiske konfliktsoner både innenlands og på tvers av landegrenser, heter det.

– Neste årene avgjørende

Også den ferske norske trusselvurderingen fra Etterretningstjenesten slo fast at regimet i Beijing jobber mot et mer Kina-orientert internasjonalt system.

Den amerikanske trusselvurderingen onsdag peker i tillegg på at økende regionale krefter, rundt om i verden, samt ikke-statlige aktører vil konkurrere om dominans for å forme verdensordenen de neste tiårene.

Kina vil ifølge byråene fortsette å bruke militærstyrker i Sør-Kinahavet, for å skremme rivaler i sitt eget nabolag.

– Konkurransen mellom USA og deres allierte med Kina og Russland om verdensordenen, gjør de neste få årene avgjørende, spesielt utfallet av Russlands handlinger i Ukraina, heter det i rapporten.

Vil påvirke USA-valg

Rapporten tar også for seg hvor mye den russiske angrepskrigen i Ukraina har kostet landet.

– Russlands militære vil kreve mange år med gjenoppbygging etter tapene i Ukraina. Det vil gjøre Moskva mer avhengig av atomvåpen, cyberoperasjoner og trusler i verdensrommet, heter det i rapporten.

De mener de russiske myndighetene i Kreml vil forsøke å styrke sine bånd til ikke-navngitte amerikanere, «i håp om å påvirke fremtidige amerikanske valg». Russland vil fortsette å være en av de fremste cybertruslene i påvirkning av valg i andre land, skriver Senatet videre.

Tviler på russisk fremgang

Den amerikanske etterretningsdirektøren Avril Haines kommenterte rapporten under en høring i Det amerikanske senatet onsdag.

Her sa hun at selv om Russlands offensiv fortsetter, opplever de høye dødstall. Han mente også at Russlands president, Vladimir Putin, nå trolig har en bedre forståelse for den begrensede kapasiteten til Russland væpnede styrker.

– Putin ser ut til å ha fokus på mer moderate militære mål akkurat nå, sa etterretningsdirektør Haines.

DIREKTØR: Avril Haines for den nasjonale etterretningen i USA. Foto: Mandel NGAN / AFP

Hun mener at Russland må investere mye mer i form av personell, og ordne ammunisjonsutfordringer, for å kunne avansere i Ukraina.

– Hvis ikke Russland iverksetter en obligatorisk, generell mobilisering, og finner en ammunisjonsleverandør, vil det stadig bli vanskeligere for dem å ivareta det nåværende nivået av offensiv kraft de neste månedene, sier hun.

Ifølge Haines ser ikke USA for seg at Russland vil hente seg nok inn i løpet av året, til å ta betydelig terreng i Ukraina.

– Putin kalkulerer trolig med at tiden jobber for ham og at en forlengelse av krigen, selv med visse pauser i krigføringen, er hans beste vei videre til å oppnå hans strategiske mål for Ukraina, selv om det vil ta flere år.

Hun mener at Putin trolig fremdeles er sikker på at Russland vil beseire Ukraina og at han ønsker å forhindre vestlig innblanding.