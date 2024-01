Kilder til TV 2: Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Det får TV 2 bekreftet fra flere kilder.

Han overtar som statsråd etter Sandra Borch, som varslet sin avgang fredag. Borch gikk av som følge av avsløringer om flere tekstlikheter i hennes masteroppgave.

Signe Bjotveit blir politisk rådgiver for den nye statsråden, får TV 2 også bekreftet. Hun har fungert i samme stilling under Borch.

Akademiker

Den 55 år gamle historieprofessoren fra Trondheim har vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet siden regjeringsskiftet i 2021.

Han er professor på Høgskulen på Vestlandet og har en doktorgrad i historie og tok hovedfag i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

Hoel var leder i Noregs Mållag i perioden 1999–2002, og han representerte Senterpartiet i Luster kommunestyre i forrige periode.

Da Hoel ble utnevnt til statssekretær for Borchs forgjenger Ola Borten Moe, uttalte han at dette var drømmejobben for en person med hans bakgrunn.

Han sto også mandag på TV 2s liste over de heteste kandidatene til å ta over for Borch.

Kaller inn til pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet endringer i regjeringen tirsdag. Det skjer i statsråd på Slottet klokken 10, der Løkensgard Hoel ventes å bli innsatt som ny minister.

Regjeringen varsler pressekonferanse klokken 12.30. Den skulle først finne sted klokken 11.00, men er utsatt halvannen time.