Katten Kitty raidet hele nabolaget

TYVEN, TYVEN, SKAL DU HETE: Her kommer Kitty hjem gjennom katteluka med tyvegods hun har funnet ute. Foto: Privat

Da Kitty begynte å dra hjem bikini-deler i fjor sommer, følte matmor for å gi beskjed. Nå har Kitty startet raidene sin igjen.

Arbeidshansker, kluter og bikini-deler ligger sjelden trygt på Holmen i Fredrikstad når katten Kitty skal ut på luftetur.

I fjor sommer stjal Kitty flere gjenstander fra naboene til matmor, Julie Edholm Onseng. Nå har Kitty begynt å raide nabolaget – igjen.

Det skriver Fredrikstad Blad, som først omtalte saken.

Stolt av fangsten

– Hun kommer begeistret mjauende tilbake til alle tider av døgnet, og forteller oss stolt om sin fangst, sier Edholm Onseng til lokalavisa.



Nå ligger det rundt 17 hansker i kurven med alt tyvegodset til Kitty, og naboene kommer titt og ofte innom for å hente tingene sine igjen.

Matmor forteller at Kitty en dag kom hjem med en bikinioverdel med Ella-motiv på fra Disney-filmen «Frost».

Da spøkte datteren hennes, Thelma Edholm Onseng, med at katten kanskje kom med underdelen som manglet den neste dagen – det gjorde hun også.

FANGST: Dette er bare litt av fangsten Kitty har kommet hjem med. Familien har hatt en hel kurv full med alle tingene Kitty har kommet hjem med. Foto: Privat

Kitty raider også flere enkelthansker, og kom nylig hjem med en uåpnet trepakning med arbeidshansker.

Familien og naboene ler godt av Kittys tokter i nabolaget, og datteren Thelma er glad for at det er dette hun tar med seg hjem:

– Vi synes det er bedre enn døde dyr, sier Thelma.

Julie Edholm Onseng har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi sitatene og bruke bildene.

– Hun elsker friheten

Det hele startet i fjor sommer da familien satte inn en katteluke i utgangsdøra.



De første nettene med katteluka kom Kitty hjem med en ny hagehanske hver eneste natt.

Først trodde familien at det var deres egne arbeidshansker, men etter hvert som det ble flere par måtte de finne eierne.

Da postet moren et innlegg på Facebook med bilder av alt tyvegodset til Kitty.

POSTET PÅ FACEBOOK: Dette innlegget postet matmor Julie Edholm Onseng på Facebook i fjor. I år har hun også måttet ty til Facebook for å finne eierne av de ulike tingene Kitty tar med hjem. Foto: Skjermdump Facebook / Privat

I år har matmor måttet gjøre akkurat det samme.

«Hei naboer. Pass godt på hanskene deres, for Kitty er allerede i gang med innsamling for sesongen,» skrev hun på Facebook sammen med et bilde av fangsten og informasjon om hvor de kan hente tingene sine.



Familien kommer ikke til å fjerne katteluka selv om Kitty har raidet hele nabolaget.

– Nei, vi ser jo at Kitty har et veldig godt liv. Hun elsker friheten, og naboene får seg mang en god latter av henne, sier matmor til Fredrikstad Blad.