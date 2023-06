Kapringsalarm fra Norwegian-fly utløste F16-utrykning

Da flyet fra Barcelona til Gardermoen ved et uhell sendte melding om kapringsforsøk, fikk de selskap av to danske F16-fly på vei over Danmark.

Da Norwegian-avgangen DY1741 fløy inn over Danmark, kom de til å sende ut en melding ved et uhell. Det førte til litt av en opplevelse for passasjerene.

– Jeg så piloten i jagerflyet



Marte Aronsen og kjæresten var på vei tilbake fra Barcelona, og de to satt helt fremst i flyet da hun plutselig fikk øye på F-16- flyet helt tett på.

– Jeg så det først på skrå ned, og tenkte hva er det der. Kjæresten min så det ikke med en gang, men etter et par minutter kom det helt opp igjen til vinduet.



SPANIAFERIE: Flyturen hjem fra Barcelona ble mer spennende enn forutsett. Foto: Marte Aronsen / Privat.

Da var det mange som fikk øye på flyet, og alle lurte på hva som foregikk.

– Verken piloten eller flyvertinnene sa noe, men det var ikke noe dårlig stemning. Vi forsto bare ikke hva som skjedde.



Det tok litt tid før det kom en melding over høyttaleren, men Marte var ikke engstelig. Fra første rad var hun nemlig vitne til en helt spesiell utveksling mellom piloten i jagerflyet og cockpit:

– Jeg så at piloten i jagerflyet ga tommel opp til piloten på flyet, sier hun. Kort etter ble også de andre passasjerene beroliget av kapteinen:

– Vi fikk beskjed om at det var en NATO-øvelse. Jeg har jo lest etterpå at det var noe kapringsgreier, men det visste vi ikke da, sier hun.

For Marte var det ikke noen spennende opplevelse.

– Der og da var det egentlig en kul opplevelse, sier hun.

TETT PÅ: Flyet var så tett på at Marte kunne se det da piloten viste tommel opp i retning av Norwegian-piloten. Foto: Marte Aronsen

Kampfly på vingene

Dette med NATO-øvelsen viste seg ikke å være riktig. Da TV 2 snakket med Norwegian, var ikke presseansvarlig klar over hva piloten hadde sagt til passasjerene. Hun forteller hva som skjedde.

– Det var en feilsendt melding, og det gikk ni minutter før det ble oppdaget og de fikk varslet om at det var falsk alarm. Men da hadde Danskene allerede iverksatt sin manøver, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Anna-Lena Nordling til TV 2.

Danmark sendte to kampfly på vingene for å følge et Norwegian-fly til Norge på grunn av mistanke om at flyet hadde problemer, opplyser det danske forsvaret.



– Luftfartsmyndighetene har torsdag ettermiddag hatt grunn til å tro at det kunne være et problem på et sivilt fly som fløy på en rute vest for Jylland mot Norge, opplyser forsvaret til TV Midtvest torsdag kveld.

Forsvaret opplyser at de danske F-16-kampflyene fulgte flyet til Oslo lufthavn Gardermoen. Deretter fløy det tilbake til Skrydsrup flybase, og norske myndigheter har overtatt saken, heter det.

Snakket med passasjerene

Meldingen varslet altså myndighetene, og dermed ble det iverksatt en eskortering.

– Det var ikke snakk om noen flykapring. Da Norwegian ga beskjed om at det dreide seg om en feilsendt melding, var rutinen allerede iverksatt, sier Nordling.

Hva slags melding var det snakk om, og hvor var det meningen å sende den?

– Det var vel ikke meningen å sende den i det hele tatt. Det dreier seg ikke om en rutine vi har, men noe som iverksettes, sier Nordling, som ikke kan gi mer informasjon om rutinene rundt hva som egentlig skjer



F-16-flyene var etter alt å dømme synlig inne fra flyet, opplyser Nordling. Kapteinen har informert passasjerene i løpet av flyturen.



– Jeg kan ikke gjengi ordrett hva som ble sagt, men kapteinen har informert passasjerene underveis, sier hun.

Etter at TV 2 har snakket med Marte og hørt opptak av pilotens melding til passasjerene om at det dreide seg om en NATO-øvelse, tok TV 2 kontakt med Norwegian igjen.

– Vi kan ikke kommentere noe mer. Vi har ikke full oversikt over hendelsesforløpet, og det blir feil å si noe mer om det det nå, sier Nordling til TV 2.



Alarm om flykapring

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt opplyser til NTB at politiet ved 16-tiden fikk melding om at en alarm om flykapring hadde gått om bord på et Norwegian-fly fra Spania til Oslo. Alarmen viste seg å være falsk.

– Det ble raskt avklart fra politiets side uten tiltak, sier han.

Han sier at det etter det han kjenner til ikke var tilløp til panikk eller annen dramatikk på flyet.