Kaos på festival: – Som en krigssone

Voldelige opptøyer har brutt ut på en eritreisk kulturfestival på Järvafältet nord for Stockholm.

Demonstranter har jevnet deler av festivalområdet med jorden. Ifølge Expressen brukes kjepper og teltstenger som våpen. Det er også meldt om steinkasting mot politiet.

Det ble i starten meldt om flere skadede politifolk, noe svensk politi tilbakeviser. Det er uklart om andre personer er skadet.

Stormet tivoli

Festivalen Eritrea Scandinavia er kontroversiell, da den regnes som lojal mot det svært autoritære regimet i Eritrea. Ifølge Expressen er det rundt 1000 demonstranter på stedet, og disse har brutt politiets sperringer.

BILBRANNER: En rekke biler parkert ved festivalområdet er satt i brann. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB

Bilder fra stedet viser svært kaotiske scener. Store folkemengder, flere bevæpnet med slagvåpen, forsøkes oppløst av politistyrker i utrustning. Det brenner i nedrevne telt og i biler parkert bortenfor festivalområdet. Gassflasker inni teltene eksploderer, ifølge Expressens reporter på stedet

– Det ser ut som en krigssone, sier Expressen-reporteren.

Demonstrantene stormet også et tivoli tilknyttet festivalområdet.

I 16-tiden jobber politiet fremdeles på stedet. Bilder i svenske aviser viser at politiet har omringet flere demonstranter. Ifølge Aftonbladet blir de ført vekk fra området i busser.

BRANNER: Flere telt har blitt satt fyr på og jevnet med jorden. Foto: Magnus Lejhall /TT / NTB

Kontroversiell festival

Festival Eritrea Scandinavia har vært arrangert på Eggeby gård siden 1990-tallet, og kritiseres for å løpe det brutale eritreiske regimets ærend.

Det blir også sagt at festivalen gir millioninntekter til det eritreiske regimet – noe arrangøren nekter for overfor Nyhetsbyrået Järva.

Det er ikke bare i Sverige at regimevennlige eritreiske festivaler skaper harme, særlig blant eritreere i eksil. 8. juli i år oppsto lignende konfrontasjoner under en eritreisk kulturfestival i Giessen i Tyskland. 26 politifolk skal da ha blitt skadet under tumultene.