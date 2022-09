Kaos i ferieparadis - turister kastet ut av hotell

Det råder fullt kaos i flere ferieparadis for mange sydenturister akkurat nå, etter brev om at turoperatøren Detur angivelig skal ha blitt solgt.

Mange skal ha blitt kastet ut av hotellene sine på dagen, dersom de ikke betaler for oppholdet selv, til tross for at de allerede har betalt gjennom reisearrangøren Detur.

Dette skriver flere svenske og danske medier torsdag, men det er ukjent hvor mange norske reisende som er berørt av kaoset.

TV 2 ønsker å komme i kontakt med berørte gjester. Ta kontakt på: tips@tv2.no

– Vi skulle reist til Tyrkia i morgen tidlig med Detur, denne ble kansellert 16.50 i ettermiddag! Så dette berører norske kunder også, skriver en kvinne til TV 2 etter å ha lest saken.

Slåsskamper på hotell

Flere flyavganger er kansellert og mange blir ombooket til tidligere avganger hjem. På et hotell i Alanya, skal det ha oppstått slåsskamper mellom gjester og hotellansatte, skriver SVT.

Mange frustrerte gjester skriver sinte innlegg på facebook, hvor de ber om hjelp til å håndtere problemene og det er opprettet en gruppe som heter: «Vi som har blitt lurt av Detur».

– Nå er jeg så forbanna her. Detur ringte og sa at jeg må reise hjem i dag. Fly neste fredag er kansellert, står det i et innlegg.

Må betale hotell selv

Noen av gjestene som allerede er på ferie har mottatt et brev om at selskapet skal ha skiftet eier, uten at det blir spesifisert hvem den nye kjøperen er.

– Du må betale for hotellet selv og ta med kvittering/faktura, står det i brevet.

– Etter vår nye eier har fått tilgang på overføringene vil du få pengene refundert, står det videre.

Tyrkiske medier skriver at selskapet vil ta en pause i driften for å redusere risikoen og utvikle en ny forretningsmodell, og refererer til en uttalelse fra Detur. Den samme informasjonen har blitt sendt ut på e-post til andre kunder.

Det har ikke lykkes TV 2 i å få en kommentar fra Detur.