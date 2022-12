Kan smitte over til Norge: – Prisrekord ingen utenkelighet

Sverige stenger sin største atomreaktor for vedlikehold fredag. Om den ikke kommer i gang igjen før mandag, kan det bli skyhøye strømpriser – også i Norge.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson advarer om en høy risiko for at strømmen i landet kan kobles ut, som følge av kraftsituasjonen i Europa:

– Situasjonen er akutt, sier statsministeren på en pressekonferanse.

Fredag stenges den svenske kjernekraftreaktoren Oskarshamn 3 – landets største – for vedlikehold. Det er i denne forbindelse at faren for utkobling fra strømnettet øker betydelig: fra «lav» til «høy».

Reaktoren skal være stengt i «noen dager». Det kan gi konsekvenser også for norske strømkunder.

Advarer om mulig blåmandag

Strømekspert og sjefsanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, sier fredag at krisen i Sverige kan få en indirekte effekt også for Norge.

Han sier det mandag kan bli en kritisk situasjon, dersom vedlikeholdet av reaktoren i Sverige ikke er ferdig i løpet av helga, når forbruket uansett er lavere enn i ukedagene.

– Det vil gi en blåmandag som kan smitte inn i Norge. Det bli prislikhet dersom vi ikke har nok kraft å levere inn til Sverige, sier han til TV 2.

Strømprisene vil neste uke trolig være skyhøye i Norge og Europa uansett, på grunn av kalde temperaturer over hele kontinentet. Andre faktorer spiller også inn: lite vind og anstrengt gass-situasjon knyttet til forholdet til Russland.

– Det er den kaldeste uken som er forventet nå, på flere år. Heldigvis har det vært en forbruksreduksjon de siste månedene. Men nå får man testet systemene den neste uken, i både Norge, Sverige og Finland, sier Reier Lilleholt.

– Ny prisrekord er ingen utenkelighet, mener han.

Til tross for at man har mye vann i magasinene, er det uansett et tak på produksjonseffekten – det vil si hvor mye vann man kan få gjennom slusene på maksimal kapasitet.

Selv om man får transportert strøm fra kraftverkene på Vestlandet til Østlandet, kan mesteparten av det som produseres derfor bli oppbrukt i Norge.

Da får man ikke levert strøm over grensen til Sverige, og de svenske prisene vil dermed kunne spille inn også her.

– «Tight» situasjon

Administrerende direktør i kraftbørsen Nordpool, Tom Darell, sier til TV 2 at det er to svenske atomreaktorer som nå er stengt i Sverige. I tillegg til Oskarshamn 3, er også reaktoren Ringhals 4 stengt.

– Prisene faller gjerne mot helgen, fordi det industrielle forbruket går ned. Så blir det gjerne høyere priser på mandag. Det har litt med forbruk å gjøre. Vi er litt spent på mandagen vi også, sier han.

Norge har mye strømutveksling med Sverige, både i nord, i midt og i sør. Den siste tiden har Norgeeksportert mye til svensk side av grensen – mens situasjonen i starten på november var motsatt.

– I Sverige er det nå en ganske «tight» situasjon, sier Darell i Nordpool.

Han peker på tre faktorer som gir en kritisk situasjon for tilførselen av strøm i Sverige, idet temperaturen synker og forbruket øker:

Stengingen av viktige atomreaktorer, som vanligvis har en forutsigbar produksjon.

Islagte elver gir svekket elvekraft-produksjon.

Lite vind i Sverige, som i resten av Europa. Dette gjør at heller ikke Danmark kan hjelpe skandinaviske naboer stort.

– Også i Finland er det ganske «tight», sier Darell. Det gjør at det presser på i hele Norden.

– Sikkerhetsspørsmål

– Som vi alle vet, er det betydelige bekymringer knyttet til svenske kraftproduksjonen akkurat nå, særlig sør i Sverige. Elsystemet er anstrengt, og det merkes på vinteren, sier statsminister Ulf Kristersson.

Han ber svenskene nå om å spare på strømmen.

– Energispørsmålet har gått fra å handle om pris på 70-tallet, til klima på 80- og 90-tallet. Nå er det et spørsmål om sikkerhetspolitikk, etter Russlands invasjon av Ukraina. Alt dette spiller sammen nå. Vi har en uholdbar situasjon i den svenske energiproduksjonen.

Generaldirektør i Svenska kraftnät, Lotta Medelius Bredhe, bidrar på pressekonferansen med et situasjonsbilde:

– Vi har strupte gassleveranser fra Russland, usikkerhet i vannivåene i Norge og usikkerhet i tilgjengeligheten på kjernekraft i Frankrike. Derfor har vi advart om en reell risiko for utkobling.