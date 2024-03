Kampesteinar raste ned på fotballbane

To enorme steinar raste ned på Geitabakken idrettsplass på Dale i Vaksdal natt til onsdag.

Fotballbana har fått store skadar. Ingen personar blei skadd i raset, som gjekk rundt klokka 03.40 i natt, ifølge Vaksdal kommune.

Klokka 11.30 onsdag høyrer TV 2s reporter på staden framleis mykje rumling oppe i fjellsida der raset har gått.

Blir stengt

Steinane er om lag 270 tonn tunge, seier brannkoordinator i Vaksdal Brannvern, Brede Tjønneland, til VaksdalPosten.

RASTE I NATT: Ei tribune ble smadra då to kampesteinar raste ned på kunstgrasbana natt til onsdag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det er viktig å understreke at vi er veldig glade for at dette skjedde utan nokon kom til skade, seier kommunedirektør i Vaksdal, Atle Fasteland, til TV 2.

Vaksdal er ein rasutsett kommune, og Fasteland peikar mellom anna på prosessen med ny E16 som eit bilete på dette. Den nye vegen vil avløyse dagens E16 mellom Stanghelle i Vaksdal og Arna i Bergen.

No blir bana stengt fram til geolog har vurdert situasjonen. Det skjer truleg på søndag, men det kan også bli seinare.

– Eg har kontakt med idrettslaget, dei som har teknisk vakt i kommunen og ordføraren. Så ventar vi til geolog får sett på raset, seier Fasteland.

– Når vi får ein rapport då, må vi sjå saman kva vi skal gjere vidare, legg han til.

STORE STEINAR: TV 2s reporter høyrde framleis rumling oppe i fjellsida i 11.30-tida onsdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han har ikkje høyrt om at så store steinar har rast i området rundt idrettsplassen før.

– Ikkje av denne storleiken, men det blir fortalt at det har vore bulder og brak i ny og ne oppe i fjellsida tidlegare, seier Fasteland.

– Grufullt

Stian Jordalen er trenar i Dale IL. Han skildrar synet som surrealistisk.

– Det ser grufullt ut når ein ser storleiken på det. Vi er vant til steinar, men det er 70 år sidan det har kome ein så stor stein ned, seier Jordalen til TV 2.

Han er naturleg nok glad for at det ikkje var folk på bana då raset kom.

– Vi er utruleg glad for at alt har gått bra, og at det ikkje har vore folk her. Men ein tenker jo på framtida til idrettsplassen dei neste månadane, og ein tenker på dei unge, seier Jordalen.