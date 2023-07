Jussprofessor: Borten Moe må etterforskes for innsidehandel

Jussprofessor Hans F. Marthinussen mener man ikke kan ta forgitt at Ola Borten Moes forklaring er sann og mener han bør etterforskes.

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans F. Marthinussen, mener Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe må politietterforskers etter avsløringen til E24 om statsrådens kjøp av aksjer.

Borten Moe innrømmer å ha brutt habilitetsreglene.

– Dette er helt spinnvilt. Borten Moe kan umulig bli sittende, og han må etterforskes for innsidehandel, skriver han på Twitter.

– Et par solbriller blekner voldsomt i dette lyset, for å si det sånn, skriver han videre og henviser til Moxnes-saken.

Jussprofessoren sier at innsidehandel-regelverket i Norge er strengt, og reglene gjelder også for statsråder, sier han.

– Har du informasjon som andre ikke har, har du ikke lov til å handle aksjer. Det er grunnkravet for en fungerende børs er at alle har samme informasjon om et selskap, sier Marthinussen til TV 2.

– Her har Borten Moe kjøpt aksjer kort tid før regjeringen har inngått avtale som er kurssensitiv informasjon. Da kan vi ikke ta for gitt at han forklarer seg sannferdig om hvilken informasjon han har hatt. Da må Økokrim inn og etterforske, fortsetter han.

– Som en film

Økokrim sier i en uttalelse til TV 2 at de vil undersøke saken om Borten Moe. De sier at innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på.

Marthinussen sier at ingen er direkte offer i innsideinformasjon-saker, men heller samfunnet og tilliten til aksjemarkedet.

– Mulig innsidehandel på regjeringsnivå er surrealistisk. Det høres ut som en film, mener han.

– Dette er det groveste jeg har sett på lang tid, inkludert saken om Trettebergstuen, mener han videre.

I juni trakk Anette Trettebergstuen (Ap) seg som kultur- og likestillingsminister etter at hun innrømmet to dager før å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn, mens hun er fadder til utnevntes barn.

Ola Borten Moe-saken Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmer å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regler for aksjehandel. E24 omtalte saken først. Siden april i 2022 har han investert henholdsvis 1,4 millioner kr i Yara, 882.000 kr i Kongsberg Gruppen og 499.000 kr i Sparebank 1 SMN, ifølge en oversikt E24 har fått. Staten er største eier i Kongsberg Gruppen med 50 prosent av aksjene, og eier også 36,2 prosent av aksjene i Yara. Borten Moe deltok på et regjeringsmøte angående en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo 12. januar, og deltok senere på et møte 30. mars der regjeringen besluttet å øke rammen for kontrakten sin med selskapet. På dette tidspunktet eide Borten Moe aksjer i Kongsberg-gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo. Statsråden hevder at han ikke satt på informasjon om Nammo-avtalen som ikke var offentlig kjent. Borten Moe beklager feilene, og sier han ønsker å fortsette som statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har foreløpig ikke svart på om de fremdeles har tillit til Borten Moe.

– Pinlig

Borten Moe innrømmer å ha brutt habilitetsreglene da han 12. januar deltok på en regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Dette grunnet et kjøp av aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen, som eier indirekte 25 prosent av Nammo.

Kjøpet skal ha funnet sted uken før regjeringsmøtet.

Ola Borten Moe sier til TV 2 at han er veldig lei seg for det han har gjort. Han kaller det høyst problematisk at han handlet aksjene.

– I retrospekt så er jeg enig i at disse reglene egentlig er enkle. Dette skulle aldri ha skjedd, sier han.



Til E24 sier han at dette er en pinlig sak og en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved hans integritet og regjeringens integritet.