Julestormen i USA: – Det er enorme farer

De siste dagene har det i store deler av Nord-Amerika vært uvanlig kalde temperaturer.

Temperaturene er ventet å synke til ned mot 48 minusgrader. Det er allerede 20 minusgrader flere steder i landet, noe som skaper store problemer for strømnettet.

Ifølge CNN var 755.000 husstander og bedrifter uten strøm på julaften.

Det er sendt ut flere farevarsler som følge av ekstremværet.

– Det er et av de mest utbredte vinter-farevarslene noen gang, opplyser USAs meteorologiske institutt.

Flere døde

Totalt skal 18 personer være døde, ifølge Sky News, og dødstallet er ventet å øke.

Flere hjelpearbeidere sliter med å komme frem ulike steder, til frustrasjon for alarmsentralene som mottar ekstremt mange rop om hjelp, melder avisen.

– Dette er en enorm fare i hele delstaten, sier New Yorks guvernør Kathy Hochul.

Ifølge The Washington Post døde to personer i to ulike hjem, som en direkte konsekvens av at nødetatene ikke kom seg frem.

SNØ: Det er enorme snømengder flere steder i delstaten New York Foto: Jeffrey T. Barnes / AP photo

Fylkeslederen i Erie Countie, Marc. C. Poloncarz, forteller til avisen at store områder i fylket ikke hadde nødetater i nærheten.

– En lege veiledet over telefonen da en kvinne måtte hjelpe søsteren som fødte hjemme. Førstehjelpspersonell kom ikke frem til et spedbarn som trengte hjelp noen kvartaler unna. Folk ble strandet inne på restauranter og i hjemmene sine over natten fordi de ikke kom seg ut, sa han.

– Dette var en veldig, veldig alvorlig natt for oss, fortsatte Poloncraz.

500 bilister stod fast

I tillegg til folk som ikke kom seg ut fra restauranter og hjemmene sine i Erie County, satt og folk fast på veiene i området.

FROSSENT: Det er snøstormer flere steder i landet. Foto: Jeffrey T. Barnes / AP

Ifølge Reuters satt så mange som 500 bilister fast i bilene sine fra fredag kveld til lørdag morgen.

Nasjonalgarden ble kalt ut for å bistå de som satt fast som følge av det kalde været. Minst en person ble funnet død i bilen sin.

Forbud mot å kjøre

Det har vært flere dødsfall knyttet til været. Med svært glatte veier og snøstormer som fører til begrenset sikt, har det nærmest vært umulig å ferdes langs veiene.

Ved Toledo døde to personer da 50 biler kjedekolliderte under en snøstorm. Det førte til at de involverte måtte bli evakuert vekk med busser, for å hindre at de ikke skulle fryse i hjel.

Det skriver Reuters.

GLATT: Det har vært flere utforkjøringer. Foto: Neil Blake / AP

I tillegg opplyser Reuters at det i Buffalo har blitt innført et forbud mot å kjøre bil. Forbudet ble innført på fredag, og var fortsatt gyldig på julaften. Dagen er en av de største reisedagene i USA.

I Kentucky er det rapportert om tre dødsfall på veiene.

– Jeg vet det er veldig vanskelig fordi det er julaften. Men det har vært flere ulykker. Det er ikke trygt, sa guvernøren i Kentucky Andy Beshear.