Judith og Natalie løslatt av Hamas

Israel bekrefter at de to amerikanske gislene Judith og Natalie Raanan er løslatt av Hamas.

De to, som er mor og datter, skal fredag kvel være på vei til en militærbase sentralt i Israel.

Bekreftelsen kommer kort tid etter at Abu Ubaida, talsmann for den væpnede fløyen til Hamas, meldte at to gisler var løslatt.

Ubaida skriver på Telegram at de løslates av «humanitære årsaker» og for å «bevise overfor verden og det amerikanske folk at påstandene fra Biden og hans fascistregjering er usanne og grunnløse.

Håper alle vil løslates

Løslatelsen skal ha skjedd et er en dialog med Qatar. I en uttalelse skriver Qatars utenriksdepartement at de håper dialogen vil føre til at alle sivile gisler til slutt løslates.

Ifølge israelske tall ble minst 203 personer bortført fra Israel på ordre fra Hamas og ført til Gazastripen etter angrepet 7. oktober. Rundt 30 barn og tenåringer skal ha blitt tatt.

Tidligere fredag sa det israelske forsvaret at et flertall av gislene er i live, og at de arbeidet med å forhøre militante islamister som var pågrepet for å finne ut hvor de andre gislene ble holdt.