Jubler etter nye forslag: – Gjør det enkelt og rettferdig

Et utvalg foreslår en rekke endringer i studieopptaket. De vil blant annet fjerne muligheten for å forbedre karakterene fra videregående skole.

FORESLÅR ENDRINGER: Et utvalg foreslår å ta bort muligheten for å forbedre karakterer fra videregående skole ved søknad om opptak til høyere utdanning Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi synes forslagene er veldig gode. De fjerner kompleksiteten og gjør det enkelt og rettferdig for elevene, sier Aslak Berntsen Husby, leder for Elevorganisasjonen.

Et utvalg foreslår å ta bort muligheten for å forbedre karakterer fra videregående skole ved søknad om opptak til høyere utdanning, samt å fjerne tilleggspoeng.

Utvalget la fram sin rapport torsdag.

– Kunstig høye karakterer

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye.

Det sier Marianne Aasen, leder av Opptaksutvalget i en pressemelding.

Utvalget, som ble satt ned i 2021, fikk i oppdrag å gå gjennom regelverket for opptak til høyere utdanning. Målet var å foreslå et forståelig og fleksibelt opptaktsregelverk.

Vil fjerne alle tilleggspoeng

Utvalget fremmer blant annet følgende forslag:

Fjerne alle tilleggspoeng, deriblant alderspoeng og poeng etter gjennomført førstegangstjeneste eller folkehøgskole.

Forbedrede karakterer etter gjennomført videregående skal ikke telle i opptaket.

Søkere kan i stedet ta en opptaksprøve.

Det skal fremdeles være mulig å ta opp nye fag etter videregående.

Fjerne kjønnspoeng og erstatte dette med kjønnskvoter.

Selv om lederen for Elevorganisasjonen, Aslak Huseby, er godt fornøyd med forslagene, er han skeptisk til at fordelene ved å gjennomføre førstegangstjeneste faller fort.

GODE FORSLAG: Aslak Huseby, leder for Elevorganisasjonen, mener forsalgene er rettferdig for elevene. Foto: Elevorganisasjonen

– Det er ikke sikkert ekstrapoeng er den beste løsningen, men man bør få noen fordeler, som for eksempel økt studiestøtte, sier Huseby.

Han legger ikke skjul på at endringene eventuelt vil sette høyere krav til karakterene man får på videregående.

– Dersom forslaget går gjennom, og det ikke lenger blir mulig å forbedre karakterer fra videregående, vil også snittet på ganske mange studier synke. Det er viktig å ta med i beregningen, sier Huseby.

Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk Studentorganisasjon, er også fornøyd med forslagene, men mener en eventuell opptaksprøve kan få negative konsekvenser.

– Dette kan føre til favorisering av én gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge, og som har tid og ressurser til å forbedre seg, sier Dam.

– Vi ønsker en annen alternativ vei inn til høyere utdanning som vektlegger motivasjon eller annen relevant kompetanse.

Mener det er på høy tid å rydde opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mottok utvalgets anbefalinger. Han peker på at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem til høyere utdanninger.

– Det gir ikke mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt, sier han.

PÅ HØY TID: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem til høyere utdanninger. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå vil han foreslå for regjeringen å sende rapporten på høring.

– Det som er helt sikkert er at alle eventuelle endringer i opptaksregelverket skal varsles i god tid. Og det er ingen endringer som kommer over natten, sier Borten Moe.