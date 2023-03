Jørn kjente røyklukten fra etasjen under: – Det er IKKE falsk alarm

Torsdag ettermiddag gikk brannalarmen i Møllergata i Oslo sentrum. Politi og brannvesen sendte store ressurser til en bygård, hvor det brant i fjerde etasje.

I femte etasje satt beboer Jørn Jensen. Bygården er av den eldre sorten, og han merket røyklukten sive opp i leiligheten fra etasjen under. Omtrent samtidig gikk brannalarmen, og Jensen visste umiddelbart hva han måtte gjøre:

– Jeg vet at når jeg kjenner røyk og hører alarmen, er det bare å komme seg ut, sier Jensen til TV 2.

Samtidig som Jensen var på vei ut, ble han kontaktet av en nabo. Hun lurte på om det var falsk alarm.

– Jeg sa til henne: Det er IKKE falsk alarm. Det er ekte, forteller Jensen.

STORUTRYKNING: Store ressurser fra nødetatene fikk kontroll på brannen. Foto: Juni Hordvin Johnsen

Sendt til legevakt

Politiet anslår at mellom 15 til 20 personer evakuerte seg selv. Ute på gateplan møtte han naboene fra brannleiligheten.

– Det er en eldre dame. Hun hadde kommet seg ned sammen med sin sønn, og var heldigvis OK, sier Jensen.

Politiet forteller at begge beboerne i brannleiligheten er tatt med til en leilighet for kontroll. Boligen betegnes som ubeboelig, og nødetatene utelukker ikke at flere er blitt hjemløse etter brannen.

UTBRENT: Brannleiligheten beskrives som ubeboelig. Foto: Erik Edland / TV 2

Åpne flammer

Det var først på gateplan at Jensen ble klart over omfanget av brannen som utspilte seg i leiligheten under.

– Jeg så at det brant skikkelig ut av vinduet. Hele vinduet var i full fyr, rett under oss. Jeg håper ikke det blir for mye røykskader i leiligheten, sier Jensen.

Han ønsker også å skryte av brannvesenet, som han anslår var på plass tre minutter etter at alarmen gikk:

– Det var i grunn kjemperaskt, avslutter han.

Kan ha spredt seg

Etter noen dramatiske minutter, fikk brannvesenet ganske raskt slått ned de verste flammene. Like før klokken 19 melder politiet at brannvesenet har god kontroll.

USAKDD: Beboerne i brannleiligheten er sendt til legevakten. Ellers meldes det ikke om personskader etter brannen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nødetatene vil utover kvelden jobbe med å finne ut om brannen kan ha spredd seg videre inn i bygget, forteller innsatsleder Tore Barstad overfor TV 2.

– Det er ingen garantier på dette tidspunktet, i hvert fall ikke med så gamle bygårder. Nå må brannvesenet få åpne de hulrommene som finnes og se om de finner varme, så de får slått den ned ordentlig. Foreløpig ser det ut som de har god kontroll, men vi vet som sagt aldri av erfaring med disse gamle bygårdene, sier innsatslederen.

Ukjent årsak

Det er foreløpig for tidlig å si noe om brannårsaken.

– Den vet vi ingenting om enda, nå har vi konsentrert oss om livreddende innsats om evakuering, så får vi ta det i den rekkefølgen, sier Barstad.

OMFATTENDE: Nødetatene vil jobbe på stedet utover kvelden, sier innsatsleder Barstad. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det var mye røyk på stedet. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og stoppe ventilasjonsanlegg.

Ni brannbiler og 24 mannskaper fra brannvesenet er på stedet, og vil trolig arbeide i lang tid.

– Nå skal brannvesenet jobbe lenge og iherdig for å være sikker på at ikke dette tar seg opp igjen på noen måte. Og ikke minst for å være sikker på at det ikke finnes varme i etasjeskillene. Jeg tør ikke anslå tidspunkt, men vanligvis holder brannvesener på etter at det er meldt slukket, i minst seks timer, avslutter Barstad.