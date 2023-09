Jonas-drapet: Ny mann (32) pågrepet

Politiet opplyste om pågripelsen og siktelsen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det er en 32 år gammel mann fra Hønefoss som nå er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen fra Hønefoss.

Han var innkalt til avhør mandag, og det var under avhøret at han ble pågrepet.

Mannens forsvarer Andrea Wisløff sier til TV 2 at han nekter straffskyld.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier hun.

UNDERSØKELSER: Kripos bistår lokalt politi med de kriminaltekniske undersøkelsene i forbindelse med drapet. Foto: Olav Wold / TV 2

Politiet har bedt om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, medieforbud og full isolasjon.

Siktede har samtykket i varetekt og at retten behandler begjæringen skriftlig som kontorforretning. Det blir derfor ikke noe fengslingsmøte.

Kamerater pågrepet

Fra før er en 30 år gammel mann og en 28 år gammel mann varetektsfengslet i samme sak. Det er begge siktet for drap eller medvirkning til drap.

Også disse nekter straffskyld for dette, de nekter også enhver befatning med drapet. De to første siktede har kjent hverandre i flere år.

TV 2 er kjent med begge de to første siktede, er straffedømte tidligere.

BESLAG: Politiet tok med seg denne bilen fra den siktede 28-åringens adresse. Foto: Olav Wold / TV 2 Foto: Olav Wold / TV 2

Den siktede 30-åringen er blant annet straffedømt for narkotikalovbrudd og i 2019 for å ha stjålet rundt 20 våpen fra et våpenskap til en eldre mann fra Trysil.

Mens 28-åringen er dømt for blant annet grove tyverier, narkotikaoppbevaring og trusler mot politiet.

Søndag kunne TV 2 opplyse at det den drapssiktede 28-åringen havnet i en trusselsituasjon samme dag som Henriksen ble drept.

Utsatt for trakassering

Henriksen var kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han hadde over 50.000 følgere.

De siste årene har han vært utsatt både hærverk, trakassering og bilbranner.

ÅSTEDET: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept på veien nedenfor denne hytta torsdag 17. august. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den avdøde 30-åringen har status som fornærmet i flere pågående straffesaker.

Politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom disse sakene og drapet.