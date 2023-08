Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i Ringerike

FUNNET DØD: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i et skogsområde ved et hyttefelt øst for Vestre Bjonevatnet i Ringerike kommune. Foto: Privat/Magnus Nøkland

Det var 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen fra Ringerike som ble funnet død ved en hytte i Nes i Ådal i Ringerike kommune torsdag ettermiddag.



Det opplyser politiet i en pressemelding lørdag.

Avdøde ble funnet av bekjente etter at de ikke klarte å få kontakt med ham, opplyser politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

POLITIADVOKAT: Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Funn på stedet gjorde at det innledningsvis ble etterforsket som er mistenkelig dødsfall. Området er nå sperret av og politiet har satt i gang drapsetterforskning.

– Avdøde er sendt til obduksjon. Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som tilsier at dette videre vil bli etterforsket som et drap, sier Henriksen.



Involvert i flere straffesaker

TV 2 kan erfare at avdøde hadde status som fornærmet i flere pågående straffesaker som ikke er ferdig etterforsket.

Sakene gjelder blant annet trusler og skadeverk som skal ha funnet sted tidligere i år. Politiet undersøker nå hvorvidt disse straffesakene har sammenheng med det som nå har skjedd.

SPERRET AV: Politiet har satt opp sperrebånd i skogsområdet hvor mannen ble funnet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

TV 2 har snakket med en mann med kjennskap til Henriksen som sier at han ga utrykk for at han følte seg forfulgt. Dette skal ha gjort ham svært redd den siste tiden.



Til mannen TV 2 har snakket med skal Henriksen ha sagt at han ikke har visst hvem som har vært ute etter ham.



Politiadvokaten opplyser til TV 2 at mannen trolig ble drept torsdag, samme dag som han ble funnet.

Hun sier at funnstedet er i et skogsområde med et hyttefelt øst for Vestre Bjonevatnet, hvor det er relativ sparsom bebyggelse.

Ingen pågrepet

Politiet opplyser videre at ingen er pågrepet, og etterforskningen pågår for fullt.

– Har personer i området grunn til å være bekymret?



– Vi har igangsatt en drapsetterforskning, der det er ukjent gjerningsperson eller gjerningspersoner, men vi har ingen informasjon om at personer i området skal ha grunn til bekymring, sier Henriksen til TV 2.



Sør-Øst har bedt Kripos om bistand til både teknisk og taktisk etterforsking i saken. Kriminalteknikere fra Sør-Øst har gjennomført undersøkelser på stedet, og det skal jobbes videre med innhenting av tekniske spor.

– Det er gjort flere beslag, men fordi etterforskningen er på et så tidlig stadium, så ønsker jeg å si noe mer om hva slags beslag det er. Men vi mener vi har gjort viktige funn, sier Henriksen.



HØNEFOSS POLITISTASJON: Politiet etterforsker hendelsen som en drapssak. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politiet er kommet i gang med vitneavhør, men politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på hva vitnene har fortalt. Det vil også bli gjennomført rundspørringer i området der mannen ble funnet.

Politiet har opprettet en tipstelefon i saken. Nummeret er 476 96 400.