Joiker i Stortinget

Fosen-aksjonen pågår nå i Stortingets vandrehall. Demonstrantene markerer at det er to år siden Høyesterettsdommen om Fosen.

Fosen-demonstrantene har funnet veien inn i Stortingets vandrehall. En større gruppe har satt seg ned og begynt å joike.



Samtidig som joiken bryter ut er Stortingets spørretime i gang.

– Vi kommer ikke til å flytte oss herfra med det første. For oss er det viktig at joiken høres. Regjeringen og Stortinget, som bærer et ansvar i denne saken, skal kjenne kraften som bor i oss, sier talsperson for Fosen-aksjonen, Ella Marie Hætta Isaksen til TV 2.

Ny aksjon

Onsdag morgen er det to år siden Fosen-dommen. Kampen for urfolks rettigheter i Norge har vekket internasjonal oppsikt.

Nå aksjonerer demonstrantene på nytt. Onsdag formiddag sperrer hundrevis Karl Johans gate i Oslo.

Stridens kjerne er den samme som før.

AKSJON: Politiet er på plass utenfor stortinget, der hundrevis av aksjonister demonstrerer. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2. TIDLIG: Aksjonistene var på glass fra onsdag morgen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2.

Høyesterett har vedtatt at vindturbinene som er installert i Fosen i Trøndelag bryter med samenes rettigheter.

Samer driver nemlig med reindrift i området, og vindturbinene skaper trøbbel for dem.

– Flytter oss faen ikke

Men regjeringen har ikke tatt dommen til følge.

– Det haster mer enn noen gang med å tvinge regjeringen til å handle, sier Isaksen til NTB.

DEMONSTRERER: Talsperson for Fosen-aksjonen, Ella Marie Hætta Isaksen er på plass. Foto: Ingvild Gjerdsø / TV 2.

Hun sier at aksjonistene er forberedt på å bli værende på Karl Johan lenge.

– I dag har vi derfor blokkert Norges mest travle og kjære gate. Her på Karl Johan, selve hovedpulsåren i Oslo, har vi tatt denne saken dit den hører hjemme. I fanget på det norske storsamfunnet, sier Isaksen.

– Herfra flytter vi oss faen ikke, sier hun.

– Helt sinnssykt

Onsdag formiddag trener demonstrantene på sivil ulydighet. De setter seg inn i hvilke rettigheter de har, og de over på å bli båret bort av politiet.

– Det føltes ubehagelig. Man har jo ikke lyst å være her, sier demonstranten Sigrid Laksforsmo til TV 2.

TRENER: Demonstrantene forbereder seg på å bli båret bort, ved å trene på det. Sigrid Laksforsmo i gult. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, er på plass på Karl Johans gate.



– Reindrifta har sagt at deres krav er at turbinene må rives og landet må tilbakeføres, og det er også kravet til denne aksjonen, sier hun til TV 2.

Reindriftssame og kunstner Mihkkal Hætta holdt appell onsdag morgen. Også han var opprørt over at kampen ikke har ført fram.

– Tenk at vi har måttet samles igjen fordi staten ikke respekterer våre rettigheter. Det er helt sinnssykt, sa han til demonstrantene.

Han har bodd i lavvo utenfor Stortinget i over en måned.

HOLDT APELL: Reindriftssame og kunstner Mihkkal Hætta er utenfor Stortinget sammen med hundrevis av andre aksjonister. Foto: Erlend Sørbø/TV 2.

Aksjonistene krever handling nå, og mener dette må til for å legge press på regjeringa.

– Vi aksepterer ikke et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Reindrifta har sagt at deres krav er at turbinene må rives og landet må tilbakeføres, og det er også kravet fra denne aksjonen, sier Gylver.

– En kamp for alle nordmenn

– Det er viktig for samiske rettigheter, men også for rettsstaten og maktfordelingsprinsippet – at her må den utøvende makt respektere en høyesterettsdom, legger Gylver til.

I en pressemelding onsdag morgen forklarer aksjonistene hvorfor de igjen tar til gatene nå.

Stridens kjerne er et høyesterettsvedtak som sier vindturbinene på Fosen bryter menneskerettighetene. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2.

– Samers tillit til rettsstaten Norge er på bristepunktet. Under aksjonene i mars, lovet statsminister Jonas Gahr Støre oss personlig at det ikke skulle få gå 1000 dager med menneskerettighetsbrudd. Siden da fikk det gå 600 dager, 700 dager og nå 2 år uten noen løsning, på Støres vakt. Det er absurd, for reineierne på Fosen vant jo i retten.

Det skriver talsperson for Fosenaksjonen Tuva Mjelde Refsum i en pressemelding onsdag morgen.