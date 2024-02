John Petter stod kø-fast i tre timer: – En skandale

KØ: Det har vært lange køer på E6 i Stange søndag kveld. Like over klokken 22 er veien åpnet i begge retninger. Foto: Statens vegvesen

E6 nord for Espa i Innlandet, mellom Skaberud og Tangen, ble ved 19-tiden søndag kveld stengt i begge retninger som følge av flere trafikkulykker.

Like over klokken 22 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpnet i begge retninger.

– Kjør pent. Kan være glatt, skriver de på X.

I sørgående var det en lastebil som kom over i motsatt kjøreretning. I nordgående skal det har vært tre trafikkulykker, samt flere småulykker, sier trafikkoperatør Tilia Matre i Vegtrafikksentralen Øst.

Det er meldt om isete veibane på stedet.

– Ikke en millimeter bevegelse

John Petter Fagerhaug forteller til TV 2 like før klokken 22 at han har sittet i køen i sørgående retning i cirka tre timer. Han legger ikke skjul på at det er en smule irriterende.

– Det er en skandale. Det har ikke vært en millimeter bevegelse. Jeg føler vi sitter og venter på sommeren. Det er ikke akkurat første gang det er glatte veier i Norge. Jeg har aldri vært borti lignende noen gang. Folk har gått ut og lufta bikkjene sine, sier Fagerhaug, som er på vei hjem fra middagsbesøk på Hamar.

Salter veien

Vegtrafikksentralen opplyste tidligere søndag at saltbiler var på vei til stedet.

– Det er fortsatt stengt, og det er en lang kø. Vi har ikke hørt noe fra nødetatene på en stund, og har lite info. Vi fikk meldinger om at det er glatt på stedet, så saltbiler er kalt ut. Vi har skiltet at det er stengt og at det er omkjøring. Det er flere muligheter til omkjøringer, sa Matre til TV 2 kort tid før klokken 21.

I nordgående retning strakk køen seg til Espa-tunnelen. I sørgående retning strakk køen seg til Tangen, sier Matre.

Foto: Statens vegvesen

Bilbergere er på vei til Espa i Stange, der det jobbes med å åpne for trafikk, meldte politiet i Innlandet klokken 19.34. En person er kjørt til Hamar sykehus med det som trolig er lettere skader, ifølge politiet.

– Vi håper det blir løst opp snart, med bilberger på plass i nordgående, og tungbilberger snart på plass i sørgående. Ellers er det ingen forandring. Det er lange køer i begge retninger. Det har vært islagt, men nå har det blitt saltet, så vi håper det løser seg, sa operasjonsleder Per Solberg i politiet i Innlandet til TV 2 rett før klokken 21.