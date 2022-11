Johan Golden: – Det han gjorde var 100 prosent rasistisk

Under innspillingen av NRKs «Nytt på nytt» torsdag snakket komiker Johan Golden om rasismeanmeldelsen mot kollega og venn Atle Antonsen.

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sa Golden.

– Atle er en av mine beste venner, han er som en bror. Jeg måtte ta opp dette med sønnen min. Onkel Atle – sa han det? Du må ikke alltid høre på sånne onkler, sa Golden.

Vitsene satt løst

TV 2 var til stede under innspillingen. Blant lakseskatt og fotball-VM i Qatar er saken om Antonsen et av hovedsegmentene i ukens sending.

Vitsene satt ikke langt inne verken hos de faste fjesene eller gjestene, som i ukens program er komiker Isalill Kolpus og programleder Sarah Natasha Melbye.

Programleder Bård Tufte Johansen har jobbet med Antonsen på mange prosjekter, blant annet humorprogrammet Team Antonsen.

– Hvis du stjeler et smykke, så holder det ikke å si at du ikke trengte å stjele det, du er fortsatt en tyv, sa Johansen.

Reagerte på hets

Tidligere torsdag sa Antonsens advokat, Marianne Klausen, til NTB at han er opptatt av at ingen skal synes synd på ham.

– Han har erkjent at det er en viktig oppgave å forstå hvordan han framstår for andre, og forandre sin væremåte, sier Klausen.

Hun sa også at Antonsen reagerer sterkt på hets mot Sumaya Jirde Ali, som har anmeldt ham for rasisme.

– Han har merket seg kommentarene. Han er oppriktig lei seg for at mennesker som han har såret, opplever å bli hetset på det groveste i det sosiale medier. Han synes det er forkastelig at noen tar hans oppførsel til inntekt for sitt syn og sine meninger, sier Klausen.