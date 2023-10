Joe Biden reiser til Israel onsdag – et kritisk øyeblikk for Israel, regionen og verden

– Han kommer dit i et kritisk øyeblikk for Israel, regionen og verden, sier Antony Blinken på en pressekonferanse natt til tirsdag.

USAs president Joe Biden skal besøke Israel onsdag, bekrefter landets utenriksminister Antony Blinken. Han reiser i en kritisk situasjon for Israel, regionen og verden, og han har noen spørsmål han vil stille Netanyahu ansikt til ansikt.

USAs utenriksminister Antony Blinken har avsluttet timer med samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Tel Aviv tirsdag. Han konkluderte samtalene med å annonsere at nå kommer presidenten.

Her er Bidens plan

– For det første skal han bekrefte USAs solidaritet med Israel og vår stått til Israels sikkerhet, sa han.



Han understreket, som i alle tidligere uttalelser, at USA mener Israel har rett til å forsvare seg. Deretter advarer han andre aktører mot å utnytte at krisesituasjonen ved å angripe Israel:

– Ikke gjør det. Det er til et slikt formål han har sendt to hangarskip og andre militære styrker til regionen.

For det tredje, sier Blinken, vil presidenten forsøke å sikre at Hamas løslater gislene.

– For det fjerde vil president Biden få en tydelig utredning av hva som er Israels mål og strategi.

Det femte punktet Blinken opplyser om, er at presidenten vil høre hvordan Israel skal uføre sine militære operasjoner på en måte som minimerer skade og angrep på sivile, og tillater nødhjelp til sivile i Gaza.

– Det er kritisk at nødhjelp begynner å komme inn i Gaza så raskt som mulig.



TEL AVIV: USAs utenriksminister Antony Blinken og Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttaler seg til mediene etter møte i Tel Aviv 12. oktober. Nå kommer også USAs president. Foto: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Israel har ikke tenkt så langt

Bidens administrasjon har de siste dagene lagt press på Israel og statsminister Benjamin Netanyahu gjennom diplomatiske kanaler, og de har reist spørsmål ved Israels strategi. Det skriver Times of Israel.

Ifølge avisa har Biden bedt Israel forklare hva som skjer når de eventuelt har fullført sitt uttalte mål i Gaza – å fjerne Hamas.

Netanyahu og hans indre sirkel har ifølge avisa antydet til amerikanerne at de ikke har tenkt ut en slik strategi. De er mer fokusert på det umiddelbare målet med å ta makten fra Hamas i Gaza, sier en amerikansk talsperson til avisa.

Også Israels FN-utsending sa søndag til CNN:

– Vi tenker ikke nå på hva som kan skje dagen etter krigen. Vi har bare fokus på å vinne.

NETANYAHU: Israels statsminister har sanket mange stemmer på at han lovet Israel at de var trygge når han holdt i landets forsvar. Lørdag for litt over en uke siden mistet han ansikt overfor sine kjernevelgere internt i Israel. Foto: POOL

Dette ser ikke ut til å ha vært tilstrekkelig for Joe Biden, som nå altså reiser til Israel for å få en klar utredning av mål og strategi ansikt til ansikt med Benjamin Netanyahu.

Biden vil ha palestinsk stat

President Joe Biden sa søndag i et intervju med «60 minutes» at han tror Hamas må elimineres, men det må være en vei til å en palestinsk stat.

Han advarte også om at terrortrusselen i USA har økt på grunn av situasjonen i Midtøsten.

Natt til tirsdag fikk Europa en påminnelse om at terrortrusselen er høyst tilstedeværende også her, da to svensker ble skutt og drept da de skulle på fotballkamp i Brussel.

Plan for nødhjelp

Katastrofale forhold for sivilbefolkningen i Gaza fortsetter, og natt til tirsdag strømmer det inn nye meldinger om luftangrep. Den mye omtalte bakkeinvasjonen lar vente på seg, men behovet for vann, mat, medisiner og humanitær hjelp til de over to millioner menneskene i Gaza er prekært.

Nå skal altså dette komme på plass, men Blinken har lite informasjon om hvordan nødhjelpen skal komme på plass helt konkret.

Det er uklart hvilken rute nødsendingene er planlagt sendt via. Natt til tirsdag melder øyenvitner at lastebiler med nødhjelp har forlatt den egyptiske byen el-Arish og er på vei mot grenseovergangen ved Rafah.

Det er uklart om, og i tilfelle når, grenseovergangen blir åpnet.

Biden drar videre til Jordan

Talsmann i Det hvite hus John Kirby opplyser om at Biden etter møtet med Netanyahu og andre myndighetspersoner i Israel skal reise videre til Jordan.

Der skal han ifølge Kirby møte kong Abdullah av Jordan, presidenten i Egypt Abdel Fattah al-Sisi og palestinernes president Mahmoud Abbas.

Blinken kom ikke med noen like utførlig liste over president Joe Biden skal snakke med den palestinske presidenten om.

Men det er helt klart at situasjonen er svært alvorlig, og at USA og president Joe Biden mener det når de sier at dette er et kritisk øyeblikk for Israel, regionen og verden.