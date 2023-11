ADVARSEL: Foreldre bør være obs på faren for at barn tar for mye smertestillende. Foto: TV 2 Ronnie Baraldsnes

Seniorforsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet vil advare foreldre om en utvikling som gjør ham svært bekymret: Barn helt ned til ti år tar så mye smertestillende medisin at de blir forgiftet.

– Vi ser en kraftig økning i antall innleggelser med forgiftninger. Det er en voldsom økning blant unge jenter helt ned i tiårsalder i 2021 og 2022 og vi er bekymret, sier Stene-Larsen.

BEKYMRET: Kim Stene-Larsen kaller utviklingen urovekkende. Foto: Geir Stene-Larsen

Fra 2019 til 2021 økte antall innleggelser av 10-14-åringer med forgiftning med 242 prosent.



Urovekkende

Før jul i fjor gikk alarmen hos Giftinformasjonen, en døgnåpen rådgivningstjeneste for akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

TILGJENGELIG: Kraftig økning i salget av reseptfrie smertestillende tabletter Foto: Berit Roald

Paracetamol er det legemiddelet de får flest henvendelser om.



Fra 2020 til 2021 var det en tydelig økning på 167 prosent flere henvendelser om selvforskyldt misbruk av paracetamol blant jenter fra ti år til fjorten år.

Seniorrådgiver Anita von Krogh hos Giftinformasjonen, avdeling Akutte forgiftninger i Folkehelseinstituttet, sier de noen ganger spør hvor mye paracetamol som er farlig.

– Jenter helt ned til ti år har hatt en betydelig økning i henvendelser til Giftinformasjonen.

Betydelig økning under og etter pandemien

Hun ser at den kraftige økningen fra 61 henvendelser i 2019 til 163 i 2021 og 152 i 2022 sammenfaller med koronapandemien.

– Vi tenker at det sannsynligvis har en sammenheng med at covid og nedstengning av samfunnet var en stor påkjenning for unge mennesker.



Barn innlagt etter overdoser

På oppdrag fra Helsedirektoratet analyserte Giftinformasjonen og Folkehelseinstituttet henvendelsene og sjekket disse opp mot innleggelser for selvpåførte forgiftninger i pasientregisteret.

– Det var en tydelig økning også i innleggelser for forgiftninger, som følger det samme mønsteret, sier Stene-Larsen.

Fra 71 innleggelser per 100 000 barn i 2019 til 243 to år senere.

– Vi ser en kraftig økning, men vet ikke om det er en sårbar gruppe som blir innlagt flere ganger, eller om det er mange flere jenter.

Ber foreldre være obs

Stene-Larsen mener det er spesielt viktig å fortelle barna og deres foreldre om faren for misbruk ettersom mange har smertestillende tabletter lett tilgjengelig hjemme.

– De forteller at de har tatt så og så mye. Kanskje er det et rop om hjelp og et desperat behov for å bli sett eller få tettere oppfølging?



MISBRUK: Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk sier det er mulig å omgå reglene som skal begrense kjøp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk sier legemiddelverket anbefaler virkestoffet paracetamol som førstevalg ved kortvarig behandling av feber og mild til moderat smerte, men at høye enkeltdoser og høye doser over tid kan gi alvorlig leverskade.



Selv om det er 18-årsgrense for å kjøpe tabletter med paracetamol i butikk, kan yngre barn selv kjøpe slike smertestillende produkter reseptfritt på apotek.

FØLG MED! Oppfordrer seniorforsker Kim Stene-Larsen alle foreldre til unge jenter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Fra 2020 til 2022 økte salget av reseptfritt paracetamol på apotek med 17 prosent til 4,8 millioner pakninger.

Trenger du noen å snakke med? Giftinformasjonen 22591300 Kors på halsen 800 33 321 Mental Helse 116 123 Sidetmedord.no Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

I fjor hadde Giftinformasjonen mer enn 11 ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter som hos gutter i alderen 10–19 år.

Uansett alder, er kvinner overrepresentert med mer enn dobbelt så mange henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger.

INNLEGGELSER: 70 prosent av jenter fra 10-19 år med selvpåførte forgiftninger med paracetamol trengte oppfølging på sykehus. Foto: Martin Berg Isaksen /Tv2

På sykehus får pasientene motgift intravenøst. Høye doser av paracetamol gir fare for leverskade.

Forskerne vil fortsette å følge med på utviklingen tett, og det kan være tegn på en bedring.

Håp

Allerede nå kan det se ut som det lysner. Ifølge von Krogh viser tallene for årets ti første måneder en nedgang på 39 prosent i antall henvendelser fra de yngste sammenlignet med de ti første månedene i fjor.

– Jeg synes nedgangen i antall henvendelser er betydelig og jeg håper det gjenspeiler at det er færre unge jenter som ønsker å skade seg selv.