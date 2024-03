– Jeg trodde aldri jeg måtte lyve til legen min

I fjor ble Joanna gravid med kjæresten.

– Det var ikke trygt for meg å få barn. Derfor måtte jeg ta saken i egne hender, fordi ingen lege i Polen ville hjulpet meg, sier hun.



Landet har Europas strengeste abortlov. Siden januar 2021 er det nesten umulig å få abort lovlig i Polen.

– Jeg er en av mange, mange kvinner, som er redde for å bli gravide i Polen. Med det nåværende helsevesenet er det rett og slett farlig, forteller Joanna.

TØFF TID: Joanna ble gravid i en periode av livet som var vanskelig. Det er nesten umulig å ta abort på lovlig vis i Polen, bortsatt fra etter incest og voldtekt. Eller hvis du står i fare for å dø. Foto: Santiago Vergara / TV 2

33 år gamle Joanna Parniewska er direktør for et museum i Krakow og kunstner. Da hun ble gravid, tok hun kontakt med en organisasjon, som hjelper med illegal abort.

– Etter konsultasjon med lege på nett bestilte jeg abortpiller. De ble sendt hjem til meg. Jeg utførte aborten uten komplikasjoner, sier hun.

Flere kvinner dør av kompliserte svangerskap hvert år. Siden innstramingen av abortloven for tre år siden, har minst sju kvinner dødd. Etter å ha blitt nektet abort.

Først etter arborten startet marerittet for Joanna.

Dette er video tatt av en lege i skjul på et sykehus. Videoen viser Joanna og politiet. Les hva som skjedde:

Ble angitt av legen

Et par uker senere tok hun kontakt med legen sin i en helt annen forbindelse. Hun hadde et anfall av panikkangst.

– Da hun spurte om jeg hadde tatt noen medisiner, fortalte jeg helt åpent og ærlig at jeg tok abort for to uker siden. Jeg trodde ikke jeg måtte lyve for legen min. Jeg hadde tillit til henne. Innen tjue minutter var politiet hjemme hos meg. Det var hun som ringte politiet.

Politiet tvang henne med til legevakten under full utrykning. Tungt bevæpnet. Senere til en gynekologisk avdeling på et sykehus. I en ambulanse eskortert av to politibiler med blålys og sirener.

– Politiet var veldig brutale mot meg. De spurte meg hvor jeg hadde fått abortpillene fra. Jeg var veldig redd. Fikk panikk.

Joanna måtte gjennom en gynekologisk undersøkelse, selv om hun ikke hadde noen problemer etter aborten.

Politiet fortsatte å trakassere henne.

– De ba meg kle av meg, bøye meg og hoste. Selv i dag vet jeg ikke hvorfor. De spurte etter telefonen min hele tiden. Jeg tror at det rett og slett var for å ydmyke meg og knekke meg. Det var ren vold. Uten grunn.

På videoen kan du se at hun gråter og skriker. Politimennene spør etter datamaskinen hennes.

– Kan dere bare beslaglegge datamaskinen min, spør hun på videoen.



Til slutt var hun så sliten at hun bare ga fra seg telefonen sin. Datamaskinen har hun fortsatt ikke fått tilbake, nesten ett år etter.

Politiet var på jakt etter dem som hjalp henne med aborten. Å hjelpe med abort kan gi fengsel i opp til tre år. Men du kan ikke straffes for å utføre en abort på deg selv, slik Joanna gjorde.

Les hva Joanna gjorde etter det som skjedde, litt lenger ned i saken.

Dømt for å gi abort-hjelp

Joanna er ikke den eneste som har blitt arrestert for abort i Polen.

Vi lufter hunden Bono sammen med Justyna Wydrzynska (49). Hun bor i en blokk fra kommunist-tiden, et par timer utenfor Warszawa.

Justyna hadde tre barn, da hun ble gravid igjen. Hun jobbet som ingeniør.

KOMMUNIST-BLOKKER: Justyna Wydrzynska bor i samme område hvor hun vokste opp under Sovjet-tiden. Hun er dømt for å ha hjulpet en kvinne med abort. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Etter min egen abort forandret alt seg. Jeg levde i et veldig voldelig forhold. Jeg forstod at når jeg klarte å holde aborten hemmelig og finne penger til den, kunne jeg begynne å kjempe for meg selv og et fredelig hjem til barna mine.

I dag hjelper Justyna kvinner med abort på heltid.

Det har hatt en høy pris. Hun er dømt til samfunnsstraff, fordi hun hjalp en kvinne med abort under pandemien.

FORANDRET LIVET: Hennes egen abort førte til store endringer i livet hennes. Justyna klarte å bryte ut av et voldelig forhold og skape et fredelig liv for barna. Hun bruker nå all sin tid på å hjelpe andre kvinner med å ta abort. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Vi visste at når grensene stengte, ville ingen piller bli levert til Polen. Hun var nærmere 12 uker på vei. Hennes historie var lik min. Hun levde også i et voldelig forhold. Selv om jeg kjente loven, bestemte jeg meg for å bryte den, forteller Justyna.



Kvinnens partner fant pillene og Justynas telefonnummer. Han gikk til politiet med det.

Justyna har anket dommen.

Hvert år får 44.000 kvinner hjelp til å ta abort av Justyna og flere kvinner hun jobber sammen med.

Mens vi sitter i leiligheten hennes, er det en jevn strøm av meldinger på telefonen hennes, fra kvinner som ber om hjelp.

Mørketallene for hvor mange som tar abort er enorme. Det anslås at det tas rundt 200.000 aborter i Polen hvert år. Bare et par tusen av disse gjøres lovlig i helsevesenet.

De fleste gjennomfører med piller. Andre får hjelp til å reise for å ta abort på sykehus i land som Sverige, Frankrike, Belgia og Nederland.

– Du er nødt til å støtte andre som går gjennom abort. Det er å være medmenneske, sier Justyna.



Neppe ny abortlov

LØFTER: Nylig var statsminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Polens nye statsminister, Donald Tusk. Den tidligere EU-presidenten har lovet ny abortlov, men har neppe flertall og makt til å tvinge det gjennom. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Sist høst tok en mer EU-vennlig og mindre konservativ regjering over makten i Polen, etter åtte år med en regjering fra ytre høyre. Den nye statsministeren Donald Tusk har lovet abort innen 12. uke, som i Norge.

Justyna sier at det ikke blir noen ny lov. Det er ikke flertall i parlamentet. Den konservative presidenten vil uansett ikke signere en mindre streng abortlov.

Joanna har heller ikke tro på noen endringer i abortloven med det første i det dypt katolske Polen.

– Abort skjer, det vil skje og vi bryr oss ikke om hva regjeringen mener, sier hun.



OPPRØR: I slutten av 2020 var det store demonstrasjoner før en innstramming av abortloven. Loven ble likevel strammet inn i 2021, men det nasjonalkonservative partiet PIS tapte valget i fjor. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Nå snakker regjeringen heller om en folkeavstemning om abort.

– Den eneste folkeavstemningen som teller for meg og andre som er gravide, er den jeg gjør selv når jeg ser min positive graviditetstest, sier Justyna.

Hun og andre frykter at de vil tape en slik folkeavstemning.

– Mange, særlig her i Polen, vil si at dere tar liv, når dere tar abort?



– Dette handler om livet mitt og jeg spør ikke om ditt.



Gir ikke opp mors-drømmen

Joanna bestemte seg for å gå til mediene. Hun fortalte åpent om det som skjedde med henne.

– Jeg nektet å være et offer.



I flere byer ble det sist sommer arrangert støttedemonstrasjoner for henne. Hun har også skaffet seg advokat gjennom en organisasjon. Hun har anmeldt det som skjedde og krever oppreisning.

Politiet har forsvart seg med at de mistenkte at hun var suicidal.

Hun reagerer sterkt på at politiet har offentliggjort personlige opplysninger om henne, blant annet nødsamtalen mellom legen og politiet.

De beskyldte henne for å ha tatt en type narkotika, som leger i Polen aldri hadde hørt om.

EN DAG: Joanna vil gjerne ha barn en dag. Hun ønsker rett til å bestemme over sin egen kropp og når hun velger å skifte familie. Slik kvinner over store deler av Europa har. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Abortpillene er anbefalt av Verdens helseorganisasjon. De er trygge å bruke hjemme, sier Joanna til disse beskyldningene.



En dag vil hun gjerne ha barn.

– Jeg gir ikke opp drømmene mine. Jeg ønsker å bli mor i fremtiden.