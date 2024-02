Da «Tonje» nesten ble drept av ekskjæresten, var det en spesialavdeling i Oslo-politiet som hjalp henne tilbake til et liv uten frykt.

Et sted i Oslo for noen år siden. Utenfor en leilighet står en mann og skriker.

I over en time har han banket på vinduet og ropt høylytt. Det er middagstid og så stille at hele nabolaget kan høre ropene.

I leiligheten gjemmer en kvinne i 20-årene seg.

Hun er mannens ekskjæreste og livredd for at hun skal bli drept.

LIVREDD: «Tonje» ble nesten drept av ekskjæresten sin. I serien «Norge bak fasaden» forteller hun om hjelpen fra politiet som reddet henne. Foto: Novemberfilm/ TV 2

Av hensyn til kvinnens sikkerhet har TV 2 valgt å anonymisere henne. Vi kaller henne «Tonje».



I dokumentarserien «Norge bak fasaden» forteller «Tonje» om hvordan ekskjæresten forsøkte å ta livet hennes.

– Jeg har vært redd for å dø. Han kvelte meg til jeg stoppet å puste. Det var da jeg ringte til politiet, sier hun.

Se episoden her:

Drapsbølge

Ifølge den nasjonale oversikten til Kripos ble 38 personer drept i fjor. 17 av ofrene ble drept av en partner eller tidligere kjæreste.

Bare siden nyttår har norsk politi igangsatt etterforskning av elleve drapssaker med i alt 14 ofre. De fleste av dem er kvinner.

At «Tonje» ikke havnet i drapsstatistikken, og klarte å komme tilbake til en normal hverdag, mener hun skyldes et helt unikt tilbud ved Oslo politidistrikt.

– Jeg er usikker på om jeg hadde vært her uten RISK, sier «Tonje».



Kontaktet eks-kjæresten



Da «Tonje» anmeldte ekskjæresten, ble hun henvist til en spesialavdeling i Oslo politidistrikt som heter RISK.

Det er en forkortelse for seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging – vold i nære relasjoner.

De holder til ved Stovner politistasjon. Der jobber både politi og sivilt ansatte, og en av dem er psykologen Camilla.

HINDRER VOLD: Camilla er psykolog og er ansatt i politiet for å hindre vold i nære relasjoner. Hun har fulgt opp «Tonje» i lang tid. Foto: Novemberfilm/ TV 2

– Jeg har til dags dato ikke hatt en voldsutsatt som ikke har sagt at den psykiske volden er verst. De tar heller noen slag. Blåmerker går over, men den psykiske volden setter seg. Gjerne for resten av livet, sier Camilla.



Hun fulgte opp voldsofferet «Tonje». Ikke bare det. Hos RISK fikk «Tonje» vite at de også ville ha en dialog med hennes ekskjæreste. Det opplevde hun som positivt.



– RISK reddet livet mitt, og det er flere situasjoner der de klarte å dempe konfliktnivået. Kanskje kunne det ha eskalert voldsomt hvis de ikke hadde tatt den praten med ham, forteller «Tonje».



Forebygger drap

Det er flere momenter som gjør RISK til en uvanlig avdeling i Oslo-politiet.

De ansatte jobber uavhengig av politietterforskningen og har taushetsplikt. Deres fokus retter seg fullt og helt mot forebygging av nye voldsepisoder.

De ansatte jobber i makkerpar bestående av en med politiutdanning og en med sosialhelsefaglig bakgrunn eller psykologspesialister.

De ansatte følger opp både den voldsutsatte og voldsutøveren slik at man kan hindre nye alvorlige episoder.

RISK har 20 ansatte og dekker 11,5 bydeler av totalt 15 i Oslo. De hadde 1755 henvendelser i fjor, noe som tilsvarer 33 saker i uka.

– Kombinasjon av sikkerhet og beskyttelse på den ene siden og psykososial oppfølging på den andre utgjør den største forebyggende effekten, sier seksjonsleder ved RISK-enheten, Elli Graf.

UNIKT TILBUD: Elli Graf er seksjonsleder ved RISK i Oslo politidistrikt. Her jobber de ansatte med å forebygge vold i nære relasjoner. Foto: Privat

Seksjonslederen forklarer at den nære relasjonen fører til at den utsatte og utøver dras mot hverandre, selv om det kan føre til vold. Derfor må de jobbe med begge parter for å hindre nye hendelser.

– Det ligger et stort potensial i å hjelpe den som utøver volden, fordi det kan føre til at voldsrisikoen blir redusert. I dette ligger det god beskyttelse, sier Graf.

SAMTALEROM: I dette rommet møter RISK-ansatte både voldsutøvere og ofre. Målet er å hindre nye voldsepisoder. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Ikke sitt alene

I dag lever «Tonje» et ganske normalt liv. Hun er ikke lenger redd for å gå ute og ser lyst på fremtiden. Hun mener den tette oppfølgingen hun har fått fra Camilla hos RISK har mye av æren.

– Tenker du at du kommer til å møte en snill mann noen gang?

– Jeg tror det er en snill mann for meg et sted der ute. Og nå har jeg fått de riktige verktøyene for å finne ham.

– Hva tenker du om alle de kvinnene der ute som ikke har det tilbudet som du har fått gjennom RISK? Hva skal de gjøre?

– Jeg føler veldig med dem. Men da er det rett og slett å finne andre å prate med. Ikke sitte alene. Man må tørre å be om hjelp.



PÅ BESØK: Justisminister Emilie Inger Mehl (Sp) på besøk hos Stovner politistasjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Justisministeren er imponert

I løpet av 2024 skal RISK utvides til tre nye politidistrikt: Sør-vest, Sør-øst og Nordland. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener utvidelsen er et viktig bidrag i kampen mot vold i nære relasjoner.

Hun skryter av arbeidet som er gjort av RISK-enheten ved Stovner politistasjon.

– De har hatt veldig god suksess i Oslo og har vært utrolig flinke. Regjeringen ønsker å gjøre RISK til et landsdekkende tilbud innen 2028, sier justisministeren til TV 2.