Utenriksministeren forteller at ektemannen har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg-gruppen etter at hun ble utenriksminister.

– Jeg har vært inhabil i flere saker siden jeg ble utenriksminister, sier Anniken Huitfeldt (Ap) under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.



Ola Petter Flem (53), som er gift med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), har handlet aksjer i blant annet Kongsberg-gruppen etter at hun trådte inn i jobben.

Utenriksdepartementet har publisert en full liste over aksjepostene hans det siste året. Det er snakk om i underkant av 100 transaksjoner, blant annet i selskapene Kongsberggruppen, Yara, Norwegian Air Shuttle, Seadrill ltd. og Aker Solutions.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil, sier hun.

Etter å ha blitt spurt om det vil være mest ryddig å trekke seg som utenriksminister, svarer hun:

– Jeg synes ikke det. Jeg vil gjøre mest mulig for å rydde opp.

TROLIG INHABIL: Anniken Huitfeldt beklager investeringene til ektemannen Ola Petter Flem. Foto: Naina Helen Jåma

Anniken Huitfeldt fortalte først om saken i et intervju med VG.



Utenriksministeren sier på pressekonferansen at hun ikke visste noe om aksjekjøpene, men at hun burde ha skaffet seg en bedre oversikt:

– Jeg var ikke kjent med noen enkeltaksjer han handlet med, men det er dette jeg burde ha skaffet informasjon om.

Huitfeldt sier at hun ønsker en full gjennomgang av saken.

– Jeg har vært opptatt av å følge regelverket, og jeg har trodd at jeg har vært aktsom, sier Huitfeldt.

TV 2 har forsøkt å kontakte både Huitfeldt og Flem, uten å få svar.

Har solgt aksjene

Det er strenge regler for kjøp og salg av aksjer for folk i regjeringsapparatet, spesielt knyttet til innsidehandel.



Anniken Huitfeldt opplyser til VG at ektemannen solgte samtlige børsnoterte enkeltaksjer i sitt investeringsselskap 22. august.

De to siste årene har selskapet til Ola Petter Flem, Flemo AS, rapportert et overskudd på til sammen to millioner kroner. Selskapet har utbetalt et samlet utbytte på 950.000 kroner i 2021 og 2022.

Selskapet vurderes å ha «meget god lønnsomhet», ifølge proff.no.

Overfor VG beklager Ola Flem sterkt at han har satt kona Anniken Huitfeldt i denne situasjonen:

– Det er riktig at jeg ikke har informert Anniken om noen av mine investeringsvalg siden hun tiltrådte som statsråd. Jeg innser at det har gjort det umulig for Anniken å foreta en habilitetsvurdering, sier han til avisen.

Vil utvide kontrollsaken

Stortingets kontrollkomité har allerede vedtatt å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet.

Peter Frølich (H), leder av kontrollkomiteen, sier til TV 2 at Høyre ønsker å utvide kontrollsaken slik at det også omfavner Huitfeldt.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd, sier han.

VIL UTVIDE KONTROLLSAK: Peter Frølich i Stortingets kontrollkomite. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Frølich forteller at Huitfeldt tok direkte kontakt med ham og fortalte om habilitetssaken tidligere onsdag. Han beskriver det som en «ryddig samtale».

– Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen, sier politikeren.

Støre har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver i en uttalelse til TV 2 at utenriksminister Anniken Huitfeldt har gjort feil knyttet til habilitet.

– Ektemannens kjøp og salg av aksjer, har gjort at Anniken har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv. Hun burde ha skaffet seg oversikt over mannens kjøp og salg av aksjer, slik at hun kunne vurdert sin habilitet, sier Støre.

– Det er alvorlig fordi habilitet handler om tillit.

Ifølge Støre tok Huitfeldt selv initiativ til å «kartlegge og rydde opp», og at han tror på det hun sier.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet frem, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier statsministeren.



TILLIT: Jonas Gahr Støre har fremdeles tillit til utenriksministeren. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Anniken Huitfeldt har helt siden tiltredelsen i oktober 2021 lagt stor vekt på å følge retningslinjene og opptre aktsomt, ifølge statsministeren.

– Hun har fortalt at hun ikke har visst hvor mange eller hvilke aksjer ektemannen har hatt. Hun sier at ektemannen ikke har fortalt henne om aksjehandlene siden hun tiltrådte.

– Feilen Anniken har gjort, og som hun selv har erkjent, er at hun ikke skaffet seg denne informasjonen selv, sier han.

Flere habilitetssaker

Regjeringen har vært preget av flere habilitetsskandaler i sommer.

Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter E24 avslørte at han hadde handlet aksjer i blant annet Kongsberg-gruppen samtidig som regjeringen behandlet en ny rammeavtale med Nammo.

Investeringene etterforskes av Økokrim. Huitfeldt sier at hun først ble klar over ektemannens aksjekjøp på grunn av Borten Moe-saken.

Det er strenge regler for aksjekjøp i regjeringen. Etter Borten Moe gikk av, kom statsminister Jonas Gahr Støre med følgende uttalelse:

– Det å handle aksjer er i mange tilfeller ikke en klok ting å gjøre, sa han.

I tillegg gikk Anette Trettebergstuen av som kulturminister etter det ble kjent at hun hadde utnevnt nære venner til verv.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har beklaget for et habilitetsbrudd for å ha gitt styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun beskriver som en venn.