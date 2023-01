En video TV 2 har fått tilsendt viser en kø på flere hundre meter bare for å komme inn på togstasjonen i Drammen.

Køen var ikke for å komme seg på et tog, men for å komme seg på en buss som skal erstatte tog. Signalfeil fører nemlig til at det kun er noen få tog som passerer Drammen stasjon inn mot Oslo.

Feilen ble meldt ved 5.30-tiden.

Åse Wetås, som er direktør i Språkrådet, var blant passasjerene som sto i køen. Da TV 2 kontaktet henne rundt 08.15, hadde hun imidlertid begynt på turen hjem igjen.

– Nå er jeg på vei hjemover. Jeg har gitt opp. Dette går ikke. Jeg prøver heller å redde stumpene av arbeidsdagen hjemme, sier Wetås.

– Det har vært en forferdelig vinter, men dette er nok kanskje det som topper det på denne siden av Oslo, legger hun til.

På Twitter skriver hun at det var en hundre meter lang og stillestående kø. Det er definitivt ingen overdrivelse.

– Jeg prøver å ikke tar for hardt i, ler hun.

– Når vi i tillegg står flere i bredden, skal det mange busser til for å ta unna dette. Så lenge jeg sto i køen, var den helt stillestående. Det gjør det vanskelig å beregne tid på dette. Det er tryggere å gjøre dagens møter om til digitale møter, sier Wetås til TV 2.

Klokken 08.19 melder Bane Nor at noen få tog slipper igjennom.

– Dessverre er situasjonen sånn i morgenrushet. Vi beklager! De trøstende ordene må være at vi jobber på høygir for å løse de problemene som er på strekningen mellom Drammen og Asker. Vi har fått en prognose om at de forhåpentlig skal være ferdige til halv ti, sier pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til TV 2.

Vy har varslet at busser skal settes inn, men også her er det logistikktrøbbel.

– Vi setter opp busser på strekningen, men det er logistikk med å få bussene inn også, forteller Rjaanes.