– Jeg har fått nok av sutringen

I den kjølige januarmorgenen haster pendlere inn og ut av togstasjonen oppkalt etter dronning Victoria.

Tirsdag forteller oldebarnet til Victoria, prins Harry, sin versjon i bokform av hvordan det er å vokse opp kanskje verdens mest kjente familie.

– Jeg har ikke sett intervjuet, men jeg har fått nok av sutring, sier Mark Smith til TV 2s team i den britiske hovedstaden.

HOLD KJEFT: En lattermild Mark Smith er lei hele Harry-saken, men mener prinsen absolutt burde holde tett. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Intervjuet han refererer til er et over times langt intervju med den erfarne politiske reporteren Tom Bradbury på tv-kanalen ITV.

Se klipp fra intervjuet her:

– Uærlig og illojalt

Sjokkerte briter kunne søndag kveld se prinsen lange ut mot de fleste av familiemedlemmene sine i intervjuet gjort i forbindelse med lanseringen av boken «Spare».

Og innholdet er så sterk kost at selv briter, som Mark Smith som ikke har sett intervjuet har en mening om det.

– Det føles ganske uærlig og illojalt mot familien hans, sier Smith.

Det som kommer fram er sprø private ting som han burde holdt for seg selv. Han burde holde munnen sin.

INGEN LESEHEST: – Om jeg skal lese boken? Nei, jeg leser egentlig ikke så mye, sier Brandon. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Bokbomben fra prins Harry kommer på toppen av den skandaleombruste Netflix-serien, Harry & Meghan.

For ingenting tyder på at Harry forsøker å reparere familierelasjonene med morgendagens utgivelse.

– Folk er veldig interessert i kongefamilien, mener Zoe Jacob.

Hun føler at britene har et elsk/hat-forhold til hertugparet, men at mange nå for alvor har vendt ryggen til dem.

ELSK / HAT: Zoe Jacob synes media har vært for harde mot Meghan. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg tror media har gitt den stakkars jenten for mye, De er også normale folk og har sine egne personlige liv.

De vil leve livet slik de selv ønsker, sier Zoe Jacob.

Heller ikke Adeola Olyanka har sett intervjuet, men har likevel gjort seg opp en mening:

– Jeg har hørt at det er et rent kaos. Jeg får det med meg via sosiale medier, forteller hun og tror det er bra for prins Harry at han åpner opp og forteller sin versjon av historien.

SOSIALE MEDIER: Adeola Olyanka følger ikke så mye med på nyheter, men får med seg kaoset på sosiale medier. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det får alle andre familier til å virke normale. Det er ikke sånn at de er perfekte, sier Olyanka til TV 2.

– Jeg har ikke sett intervjuet og jeg kommer ikke til å se det, understreker en ulastelig antrukket mann TV 2 møter. Han vil bare oppgi fornavnet til Tim, men mener det er en privilegert person som klager, og det orker han slett ikke å høre på.

SVIGERSJOKK: Tim er sjokkert over svigermor som har forhåndsbestilt boken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det finnes viktigere ting å snakke om slik som krigen i Ukraina, klimakrisen og økte levekostnader. Min svigermor har kjøpt boken, og jeg syns det er kvalmende, avslutter Tim og haster videre med veske og paraply i hendene.

Kanskje kommer Harry?

I mai blir Harry sin far, Kong Charles III, formelt kronet som konge i historiske Westminster Abbey, i hjertet av London.

Under tidligere kroninger, som den til dronning Elizabeth II i 1953, var resten av den britiske kongefamilien, samt kongelige fra inn,- og utland selvsagte gjester.

Om hertugparet av Sussex vil være til stede under kroningen av kong Charles III vites ikke, men de stadige angrepene mot resten av familien i media gjør det neppe sannsynlig.

Men selv om mange TV 2 møter ved Victoria er skeptiske til bokbomben fra Harry, er andre blitt nysgjerrige på tronarvingens lillebror.

FORHÅNDSBESTILT: Aron Chardey har bestilt boken fordi han gjerne vil høre begge sidene av histotrien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg har ikke sett intervjuet, men jeg kommer til å se det, forteller Aron Chardey. Han har også gjort sitt for å sikre seg et eksemplar av årets så langt mest omtalte bok, ved å forhåndsbestille den.

– Den får jeg på onsdag. Det er fint å høre begge sider av historien, mener Chardey.