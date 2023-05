Lars Petter Solås (Frp) etter nachspiel:

Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Oslo legger seg flat etter at flere journalister anklaget ham for blant annet å ha befølt en journalist i skrittet og tatt kvelertak på en annen.

– Jeg har dummet meg ut.

Slik starter Facebook-innlegget til Jan Petter Solås – førstekandidat for Frp i Oslo før høstens kommunevalg – hvor han adresserer familie, venner og bekjente.

Det skriver han etter at tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen anklaget ham for å ha befølt en mannlig journalist i skrittet, kommet med trusler og tatt kvelertak på en annen på et nachspiel under Frps landsmøte forrige helg.

Han har tidligere beklaget for at han fikk i seg så mye alkohol at han mistet kontrollen.

– Et sort hull

– Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skriver Solås.

– Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirket min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel.

LANDSMØTE: Frps landsmøte foregikk på Clarion Hotel ved Gardermoen forrige helg. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Fremskrittspartiet har opprettet sak mot Solås etter de angivelige hendelsene – han risikerer å bli ekskludert fra partiet om han blir funnet skyldig i å ha brutt deres retningslinjer.

Solås skriver så at han beklager på det sterkeste til de berørte journalistene og legger til at han mener journalister er viktige i et demokratisk samfunn – og at de skal slippe at politikere oppfører seg slik de har beskrevet at han gjorde.

Nachspielet

Fredag kveld fortalte Dagbladet at Frp behandlet et varsel fra journalister som deltok på et nachspiel på Fremskrittspartiets landsmøte på Clarion Hotel på Gardermoen forrige helg.

Ifølge TV 2s kilder er saken nå løftet til formell behandling og partiets organisasjonsutvalg er orientert om saken. I henhold til Frps vedtekter kan medlemmer som blir funnet å ha brutt partiets retningslinjer bli ekskludert.

Derfor identifiserer TV 2: Lars Petter Solås er en fremtredende politiker og er Frps listetopp og ordførerkandidat i Oslo ved kommunevalget i september. Han er en folkevalgt politiker med betydelig makt og innflytelse, og han har selv søkt offentligheten.

Hendelsen som er beskrevet i saken er svært alvorlig. Vitner beskriver at han tok en journalist på skrittet og var trakasserende og voldelig mot andre. Alt dette skjedde under Frps landsmøte, og han var der i kraft av sin rolle som folkevalgt og medlem av partiet. Solås selv har bekreftet at han drakk svært mye og har beklaget sin oppførsel overfor de berørte.

TV 2 vurderer at hendelsens alvorlighet, kombinert med Solås fremtredende rolle og at han ber om velgernes tillit ved det kommende valget, tilsier at det er rett at offentligheten får vite hvilken fremtredende politiker dette gjelder.

TV 2 har snakket med flere kilder som var til stede og som kjenner til de ulike versjonene av hva som skjedde. TV 2 har ikke lyktes med å få oversikt over hva Solås selv sier om hendelsesforløpet eller hvordan han stiller seg til anklagene.

På nachspielet skal Solås blant annet ha tatt en mannlig journalist i skrittet.

Slik TV 2 forstår det, oppsto det også en form for basketak.

Politikeren skal i tillegg ha fremsatt trusler mot en annen journalist. En tredje journalist skal også ha blitt tatt kvelertak på, får TV 2 opplyst.

Til slutt skal Solås ha blitt kastet ut av nachspielet.

Avventer anmeldelse

Nettavisen skulle mandag vurdere om om de skulle politianmelde hendelsen,

– Vi har i samråd med våre medarbeidere bestemt oss for å avvente Fremskrittspartiets behandling før vi tar stilling til en eventuell anmeldelse, sier Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum til TV 2 mandag.



OPPRØRT: Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Overfor VG sier Stavrum at det er bra at han er så tydelig i unnskyldningen og at det går bra med de to ansatte som skal ha blitt forulempet av Solås.

– Det hjelper veldig at Solås har beklaget



Kommenterer forholdet til alkohol

Samtidig ber han om unnskyldning til alle som har gitt ham tillit som førstekandidat i Oslo.

– Jeg har sviktet dere, og vil jobbe for å bygge opp tilliten igjen.

– Jeg skammer meg veldig. Men det er min egen skyld, og jeg er ikke noe offer her.

Han omtaler også sitt forhold til alkohol og skriver at han er skuffet over seg selv.

– Denne saken har gjort det tydelig for meg hvor usunt mitt forhold til alkohol har vært over tid, og jeg har ikke vært bevisst på hvordan for mye alkohol påvirker meg. Jeg har ikke tatt det ansvaret som jeg skal ta. Jeg vil derfor gjøre alt som er nødvendig for at noe slikt aldri skjer igjen og har nå startet et behandlingsløp hos en psykolog.

Solås skriver at han nå er sykemeldt og at han i tiden fremover blir noe vanskeligere å få tak i.