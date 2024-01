Japan: Fem personer døde etter flykrasj

I FLAMMER: Passasjerflyet skal ha blitt truffet av et fly fra den japanske kystvakten på Haneda lufthavn. Foto: Skjermdump/AP

Fem personer døde etter at to fly kolliderte på rullebanen på en av verdens travleste flyplasser.

Et fly tilhørende Japan Airlines og et fly fra kystvakten står i full fyr etter at de kolliderte på rullebanen på den internasjonale flyplassen Haneda i Japans hovedstad Tokyo tirsdag.

Alle de 367 passasjerene og 12 mannskapene om bord på ruteflyet er evakuert, opplyser flyselskapet. Det er ukjent om noen er skadet.

Om bord i kystvaktflyet var det totalt seks personer. Kapteinen kom seg ut og er alvorlig skadd, mens de fem andre er bekreftet døde, melder rikskringkasteren NHK tirsdag ettermiddag.

TV-bilder fra Haneda viser at ruteflyet eksploderte i flammer da det var på vei nedover rullebanen.

Nå jobber brannmannskapene iherdig med å bekjempe flammene.

Skulle levere nødhjelp

Den japanske kystvakta opplyser at det er et av deres fly som krasjet med Japan Airlines-flyet.



Flyet, som også nå står i flammer, var på vei til Niigata for å levere nødhjelp til et av områdene i Japan som ble rammet av kraftige jordskjelv mandag morgen, ifølge Reuters.

Foto: JIJI PRESS / AFP / NTB

Haneda er Japans største flyplass. Alle rullebanene har blitt stengt etter hendelsen, opplyser en talsperson for flyplassen ifølge nyhetsbyrået.



Svensk familie om bord

– Det var et helvetes liv. Vi hadde ingen anelse om hva vi skulle gjøre, så vi bare løp ut på rullebanen. Det var kaotisk.

Dette forteller svenske Anton Deibe (17) til Aftonbladet.

Han og familien på fire var på vei fra Sapporo i flyet fra Japan Airlines.

Da flyet landet, kjente de at temperaturen steg, og i løpet av noen minutter var hele kabinen fylt opp med røyk.

– Det var kaotisk, forteller 17-åringen.



Deibe forteller at alle passasjerene kom seg raskt ut av flyet. Ikke lenge etterpå sto det i flammer.

– Vi er i sjokk alle sammen. Jeg tror ikke vi skjønte hva som skjedde, sier 17-åringen til Aftonbladet.