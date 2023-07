Jane Birkin er død, 76 år gammel

SKAL HA BLITT FUNNET LIVLØS: Jan Birkin, her avbildet i 2021, i forbindelse med lanseringen av en film til datteren Charlotte GAinsbourg. Foto: Yohan BONNET / AFP

Flere franske og internasjonale medier melder at Jane Birkin er død. De viser til kilder som kjenner til dødsfallet. Hun ble 76 år gammel.



Ifølge franske Le Parisien ble hun funnet livløs i hjemmet sitt i Paris søndag. Mens franske BFMTV også skriver at de har opplysninger om hennes død.

Dødsfallet er bekreftet av Det franske kulturdepartementet.

– Hennes samarbeid med de største (Serge Gainsbourg, Etienne Daho og Agnés Varda) har gjort henne til et tidløst fransksnakkende ikon.

Da hun tidligere i år avlyste en rekke konserter på grunn av et brudd i en skulder, sa hun følgende:

– Jeg har alltid vært en stor optimist, og jeg innser at jeg trenger litt tid til å være i stand til å stå på scenen og være med dere igjen.

I september 2021 ble hun rammet av et mildt slag, også dette året måtte hun kansellere konserter.

Skandalelåt

Birkin ble født i London i 1946, men bosatte seg i Frankrike på 1960-tallet.

Etter et ekteskap med den britiske komponisten John Barry, som hun fikk datteren Kate med, møtte hun den langt eldre franske musikeren Serge Gainsbourg, som hun fikk datteren, filmskaper og musiker, Charlotte Gainsbourg med.

IKONISKE: Britiske Jane Birkin sammen med kjæresten, franske Serge Gainsbourg i 1970. Foto: AFP)

De to omtales som et ikonisk par, og sammen når de toppen av hitlistene med den skandaleombruste og seksuelle låten «Je t'aime … moi non plus» som er med på deres felles album «Jane Birkin & Serge Gainsbourg fra 1969 – hennes debutalbum.

Låten hadde Gainsbourg egentlig skrevet for den franske skuespilleren Brigitte Bardot som han var sammen med før han og Birkin ble et par.

Men det var altså Birkin som endte opp med å synge sammen med ham, og hun var klar over at låten og platen ville være med henne livet ut:

– Selvfølgelig husker folk «Je t'aime … », og det er godt å bli husket for noe. Jeg vet at når jeg dør, så vil det være platen som nyhetene spiller, sa hun til Independent i 2013.

SAMMEN: Jane Birkin og Serge Gainsbourg i 1973 Foto: MICHEL CLEMENT / AFP)

Birkin synger også på Gainsbourgs kritikerroste konseptalbum «Histoire de Melody Nelson» fra 1971.

Gainsbourg døde i 1991.

Totalt ga hun ut 14 album i løpet av karrieren, flere av dem godt likt av kritikerne.

Birkin var også et moteikon, og den kjente Birkin-vesken til motehuset Hermès er oppkalt etter henne. I 2015 ba Birkin motehuset gi vesken et annet navn på grunn av at krokodillene, veskene er laget av, angivelig lever i forferdelige kår.



Filmstjerne

Birkin var også å se i en rekke filmer.

Etter bruddet med Gainsbourg i 1992, møtte hun regissøren Jacques Doillon, som hun fikk en ny datter med, Lou Dillon.

Birkin skrev og regisserte filmer også.

Kanskje mest kjent er hun for filmene «Mord på Nilen», «Solen var et vitne» og «Blow up».

I GODT SELSKAP: Den britiske sangeren og skuespilleren Jane Birkin ankommer det franske presidentpalasset i forkant av en slottsmiddag for å feire den britiske dronningen Elizabeth i 2004. Foto: REUTERS/Philippe Wojazer

Men det var under innspillingen av «Slogan» at hun møtte Gainsbourg.

De siste årene var hun ikke like aktiv som skuespiller. Hennes siste album, «Oh! Pardon tu dormais …», ga hun ut i 2020. Albumet, som har samme navn som en film hun skrev og regisserte 20 år tidligere, tok opp det hun kalte sin «største tragedie» – datteren Kates død i 2013.