Politiet jakter minst to gjerningspersoner etter at en mann i 30-årene ble skutt utenfor Mossehallen tirsdag ettermiddag.



– De dro fra stedet i en mørk bil, sier politiets innsatsleder på stedet, Wilhelm Bjølseth.

Det var aktivitet i hallen på tidspunktet skuddene falt. Bjølseth sier det var flere vitner til hendelsen og at disse blir ivaretatt av politiet.

Påtaleansvarlig Kristian Finnanger sier til VG at den fornærmede mannen er svensk statsborger.

Det står også en bil bak sperrebånd ved åstedet. Bjølseth bekrefter at denne bilen er en del av politiets etterforskning.

Flere skudd

Nødetatene rykket ut etter melding om flere skudd like før klokken 17 tirsdag.

– Det er avfyrt anslagsvis syv-åtte skudd. Én mann er skadet og er flydd til Ullevål sykehus, sier politiadvokat Harald Holmsen til TV 2.

Krimteknikere har ankommet det avsperrede området ved Mossehallen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Klokken 18.49 har krimteknikere ankommet stedet.

Innledningsvis fikk politiet bistand av helikopter og beredskapstroppen. Det var også gisselforhandler involvert til å begynne med, men denne ble sendt tilbake, sier innsatsleder Bjølseth.

I 19-tiden har politiet fremdeles støtte fra beredskapstroppen.

– Har navn

Ifølge politiets innsatsleder er den skadde mannen i 30-årene kjent fra politiet fra før.

Nøyaktig antall gjerningspersoner er fremdeles uavklart.

– Vi begynner å få noen navn på blokka. Det ser ut som det er en relasjon mellom fornærmede og de navnene vi har, sier politiadvokat Holmsen.

Ifølge politiet virker handlingen å være målrettet, og det anses ikke å være fare for andre personer.

Alvorlig hendelse

Et område rundt Mossehallen er sperret av. Moss avis meldte om en pågående politiaksjon først i 17.30-tiden.

Moss kommune kunne kort tid senere bekrefte at det hadde skjedd en alvorlig hendelse, men kunne ikke utdype dette og henviste til politiet.

Operasjonssentralen i Øst politidistrikt meldte om hendelsen på X klokken 17.47 og har siden ikke besvart TV 2s henvendelser.

Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lotte Olsen Jessa, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune, sier kommunen har satt krisestab etter hendelsen.

Stenger hallen

Ordfører Simen Nord (H) sier Mossehallen forblir stengt for aktivitet ut kvelden tirsdag.

– Mossehallen er et flott sted for barn og unge og egentlig alle mossinger. Derfor er det ekstra ille at sånne ting skjer på et sånt sted. Det er ikke noe vi ønsker å ha her hos oss, sier Nord.

Han sier mange barn og unge kan ha fått med seg hva som skjedde.

– De er naturligvis opprørte og kan ha behov for støtte, sier Nord.

Psykososialt kriseteam er i beredskap, og kommunen har lagt ut et telefonnummer på sine nettsider som bekymrede barn og foresatte kan ringe til.