Jakter gjerningsperson etter butikkran

– Vi er i kontakt med betjeningen som sier de har blitt ranet. Vi har patruljer ute som søker etter gjerningspersonen, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Erik Sannes, til TV 2.



Like etter klokken 14.30 søndag skrev politiet i Oslo på X at de er på Torshov med flere patruljer etter melding om ran av en dagligvarebutikk.

Til TV 2 forteller operasjonsleder Erik Sannes at de fikk melding om ranet klokken 14.09, og at det er snakk om Joker på Torshov.

– Det fremstår som det har blitt truet med kniv, skriver politiet.

Operasjonsleder Sannes forteller at ingen er skadet.

I en oppdatering like før klokken 15.00, skriver politiet at det aktive søket etter gjerningspersonen er over, og at de nå har gått inn i en etterforskningsfase.

Samtidig har de sikret seg video av hendelsen og dannet seg et bilde av hva som har skjedd.

– Gjerningsmannen forsøkte å stjele. Da gjerningsmannen ble konfrontert av en ansatt, tok han en snusboks og truet den ansatte med kniv. Gjerningsmannen forlot deretter butikken til fots, opplyser politiet.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med butikken, foreløpig uten å lykkes.